Ергенът Алек стана баща

© Още в средата на месец май - Алек Младенов, който участва в един от най-скандалните сезони на романтичното риалити "Ергенът", се похвали, че с любимата му ще стават родители. Подробности досега не знаехме, но двойката официално се похвали с щастливата новина, че бебчето се е появило на бял свят преди цели три месеца. Радостта си Алек и половинката му Царина споделиха с водещите на подкaста "На среща".



Двамата споделиха за новата си роля на родители, но не спряха и да се обсипват с комплименти и да заявяват щастието си от съвместния си живот.



Любов и приятелство в един човек



"Трудно ми е да намеря всички думи, с които да опиша човека до мен", говори Алек с вълнение за любовта си към майката на детето си. Той определи Царина като "палитра от всичко най-хубаво, което бих искал да срещна в живота си". "За мен тя е уникална дама. Личностните ѝ качества са безброй."







Според Алек неговата половинка успява да направи всяко място уютно, красиво и спокойно с присъствието си. "Усмивките и смеха. Но и малките дразнения, които си подаваме помежду си, защото ние без това не можем да живеем", коментира той с усмивка за връзката, която има с Царина и отношенията помежду им.



"За мен тя е истинска жена, партньор, другар, момиче... Просто съм най-щастливият мъж на света благодарение на нея."



Царина също не спести комплиментите си към Алек. Русокосата любимка на Младенов уточни: "Мисля, че е крайно време всички да разберат, че аз не съм Маги", както често са мислили за нея хората след края на романтичния риалити формат.



"Алек не е ергенът вече... Това е моето другарче. Той е това, което никога не съм мислила, че ще срещна. Това е моята любов. Надявам се, че и на 150 години да сме все така шашави", каза Царина.



По време на разговора стана ясно, че те имат малка дъщеря, която на галени наричат Али.