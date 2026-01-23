ЗАРЕЖДАНЕ...
Ергенка чака първото си дете, бащата - бизнесмен
©
Щастливата новина дойде директно от профила на Боряна в Instagram, където тя реши да сложи край на догадките и да сподели радостта си точно в шестия месец от бременността.
Бъдещата майка публикува серия от кадри, на които позира с пораснало коремче, облечена в елегантна черна рокля и нежни бели ръкавели. На снимките тя сияе до своята половинка.
С краткото, но ясно математическо уравнение "1+1=3“, Боряна разкрива, че двамата с любимия й мъж са готови да посрещнат новия член на семейството си.
"Вълнение, притеснение и много любов изпълват сърцата ни всеки ден“, казва тя.
Боряна не скрива, че пътят към родителството е изпълнен с палитра от емоции. За нея това е не просто новина, а сбъдване на една от най-съкровените мечти.
"Благодарни сме и нямаме търпение да прегърнем нашето първо дете“, споделя тя пред своите последователи.
Кой е мъжът до Боряна Лекова?
Въпреки че Боряна е свикнала с вниманието на камерите, тя избира да пази самоличността на мъжа до себе си далеч от светлините на прожекторите. Двамата са заедно от 2023 г., а през декември 2024 г. отбелязаха своята първа годишнина по изключително романтичен начин — с розови балони и специална торта, скрила под глазурата си тяхна обща снимка. През последната година двойката сподели редица интимни моменти, сред които и приказно пътуване до Атина за 30-ия й рожден ден. А когато навърши 31, за своя специален ден дамата получи огромен розов букет, пише Ladyzone.
"Мислех си, че да си в клуб "30“ е страшно.., НО ето, че днес навършвам 31 години и се чувствам по-щастлива, осъзната и вдъхновена от всякога!“ – написа тогава Боряна в своя Instagram профил.
Още по темата
/
Сашо Кадиев с нов прякор
20.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Хорърът "Грешници" стана най-номинираният филм в историята на наг...
19:47 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 7...
15:57 / 22.01.2026
Официално удвоиха стоте хиляди лева в "Стани богат"
10:38 / 22.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.