Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Енрике Иглесиас на чист български език: Обичам ви, България!
Автор: Цвети Тончева 11:27Коментари (0)83
©
Енрике Инглесиас направи един истински латино купон под звездите на София, предаде репортер на "Фокус". Националният стадион "Васил Левски“ се превърна в огромна дансинг-зала, в която над 30 000 души дишаха, пяха и танцуваха в ритъма на песните му.

Още с подгряващите сетове на Молец и Роби вълнението беше осезаемо – свежи гласове, много любов, настроение.

Минути след 21.00 часа на сцената се качи "принцът на испанската музика“. Деветдесет минути с безспирна енергия, любов, усмивки и танци. Енрике изпълни най-големите си хитове "Súbeme la radio“, "Freak“, "Chasing The Sun“, "Be with You“, "Heartbeat“, "Duele el corazón“, "Bailamos“. Видимо за всички бе, че Иглесиас се забавляваше искрено на сцената. Слизаше при публиката, прегръщаше я и си правеше снимки с нея.

Изненадата на вечерта бе, когато Енрике проговори на български. Той се пошегува с публиката : "София, някой пие ли тук? Не започвайте, докато не станете на 85“. Веднага след това вдигна чаша, усмихна се и каза "Наздраве!“. Стадионът избухна в аплодисменти и овации. Кулминацията на концерта дойде с вечния му хит "Hero“, когато хиляди гласове се сляха в един. Купонът продължи с песните “Me pasé“, "Escape“, а при "I Like It“ избухна със стотици бели балони и мощна заря. 

На финала Енрике целуна и уви българското знаме около раменете си и се обърна към публиката: "Обичам ви, България. See you soon.“

Още по темата: общо новини по темата: 726
21.09.2025 »
21.09.2025 »
20.09.2025 »
20.09.2025 »
20.09.2025 »
20.09.2025 »
предишна страница [ 1/121 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Обвиняем за умишлено убийство на жена в Крайници е задържан
Обвиняем за умишлено убийство на жена в Крайници е задържан
12:17 / 19.09.2025
Скоро тайната на заплатата пада – ще знаем колко точно получава колегата
Скоро тайната на заплатата пада – ще знаем колко точно получава колегата
16:25 / 19.09.2025
Д-р Емилова за ефектите от операциите на стомаха: Няма кой да резорбира. Скоро тези хора отново ги виждаме още по-пълни
Д-р Емилова за ефектите от операциите на стомаха: Няма кой да резорбира. Скоро тези хора отново ги виждаме още по-пълни
14:53 / 19.09.2025
Статистиката сочи: България заделя над 34 млрд. лева за социални помощи, пенсиите поглъщат половината
Статистиката сочи: България заделя над 34 млрд. лева за социални помощи, пенсиите поглъщат половината
13:58 / 19.09.2025
МВФ ни посъветва да вдигаме данъци и осигуровки
МВФ ни посъветва да вдигаме данъци и осигуровки
19:49 / 19.09.2025
За проверка на осигурителен доход или подаване на данъчна декларация – нужен ви е ПИК от НАП – как да го получите  
За проверка на осигурителен доход или подаване на данъчна декларация – нужен ви е ПИК от НАП – как да го получите  
15:29 / 19.09.2025
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
12:39 / 20.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Изкуствен интелект
България в еврозоната
51-ото Народно събрание
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: