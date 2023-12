Енигмата на Холивуд Терънс Малик навърши 80 години

© Той избягва червения килим, не дава интервюта, не се появява на пресконференции. Легенди витаят около наричани "фантом" и "гений" американски режисьор Терънс Малик ("Дървото на живота“, "Тънката линия“), който навърши 80 години на 30 ноември.



Не е изненадващо, че Малик отсъства и през 2019 г., когато последният му игрален филм е отбелязан с овации, продължили няколко минути след премиерата му на филмовия фестивал в Кан. С "A Hidden Life" Малик заснема драма за съпротивата по време на Втората световна война, базирана на истински събития. В грандиозни образи и по много поетичен начин той разказва историята на австрийския фермер Франц Йегерщетер, който не иска да се бие за националсоциалистите и накрая е екзекутиран за това през 1943 г.



"Много любопитен и много забавен човек“



Германският актьор в главната роля Аугуст Дийл е възхитен от работата с Малик Той е "много открит, много скромен, много любопитен и много забавен човек", казва Дил. "Той пита много за личния живот и какво мислите за нещата. Вие говорите много за философски въпроси или как виждате света. Във филма имаше много малко диалог, всичко беше свързано с работата върху настроенията“, казва Дийл .



Малик живее в Тексас с третата си съпруга. Известно време той работи като помощник във ферма, преди да учи философия в елитните университети Харвард и Оксфорд. По-късно работи като журналист в Ню Йорк, преди да се запише като студент по кино в Лос Анджелис през 1969 г.



През 1973 г. дебютира като режисьор с "Badlands". Малик, който продуцира с ограничен бюджет, успя да спечели Мартин Шийн и Сиси Спейсек за ролите на двойка убийства в провинциална Америка.



Затвърждава репутацията си на гений пет години по-късно с драмата за ревност "Дните на рая", която заснема почти без изкуствено осветление. Филмът е отличен с наградата за режисура в Кан през 1979 г.



Въпреки успеха си, Малик се оттегля от филмовия бизнес и живее известно време във Франция. Едва 20 години по-късно той се завръща с антивоенния филм "Тънката червена линия". Звезди като Шон Пен, Ник Нолти, Уди Харелсън и Джордж Клуни искат да снимат с Малик. Те играят американски войници, които се бият срещу японците на тихоокеански остров през 40-те години на миналия век, нахлувайки в непокътнат природен рай. Драмата печели "Златна мечка" на Берлинале през 1999 г.



През 2006 г. Малик изправя Колин Фарел пред камерата за историческата драма "Новият свят" като британски изследовател, който се влюбва в дъщерята на вожда Покахонтас в пустинята на САЩ.



Златна палма за "Дървото на живота"



Щеше да е чудо, ако самият Малик беше получил Златна палма за "Дървото на живота“ на фестивала в Кан през 2011 г. Вместо това на сцената се качва продуцентът Бил Похлад. "Тази вечер трябва да заема мястото на един великан“, каза той. Малик е "много срамежлив и потаен. Не иска да става знаменитост", допълва Похлад.



Философско-духовното произведение "Дървото на живота" е доста труднодостъпно, но визуално зашеметяващо кино. Малик съчетава семейна драма с холивудските звезди Брад Пит и Шон Пен с впечатляващи кадри от сътворението на земята и човешкото съществуване. "Това повдига големи въпроси“, описва Пит филма в San Francisco Chronicle.



За Малик това е и скок назад към собствената му младост. Израснал е в Тексас, строг баща, ранна смърт на брат. Това са едни от малкото известни фрагменти от живота на режисьора.



След "Дървото на живота" (2011) феновете на Малик не трябваше да чакат дълго. "To the Wonder" (2013) с Бен Афлек, Олга Куриленко, Рейчъл Макадамс и Хавиер Бардем е романтична драма с поредици от сънища. В "Knight of Cups“ (2015) той изпраща Крисчън Бейл да търси смисъл из Холивуд. Снимките трябва да са били точно толкова мистериозни, колкото и филмът. "Тери не ми каза за какво става въпрос във филма“, каза Бейл на Берлинале. Освен това никога не знаеше какво трябва да прави в даден ден.



За "Song to Song“ (2017) Малик изправя пред камерата звезди като Райън Гослинг, Майкъл Фасбендър, Рууни Мара, Натали Портман и Кейт Бланшет. Техните герои се носят из тексаския музикален град Остин.



Веднага след "Скрит живот“ (2019) Малик снима десетия си игрален филм, библейската драма "Пътят на вятъра“, в няколко страни, с Марк Райлънс в ролята на дявола и Геза Рьориг в ролята на Исус. Филмът все още се монтира, каза продуцентът Алекс Боден пред списание"Variety" през август.