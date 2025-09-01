Новини
Емрах и Айлян с романтично бягство
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:29
©
Звездният годеж на Емрах и Айлян – събитието, за което всички говорят, продължава да радва феновете на певеца с блясък и лукс. Пищното празненство не спира, а напротив – разширява пределите си и вилнее с пълна сила! След като си обещаха вечна любов, двамата заминаха на море, където фамилията Стораро продължи с грандиозни концерти. 

Емрах и красивата му избраница Айлян се радваха на любов и морски вълни във Варна, където братът на изпълнителя – Фики Стораро – имаше музикално участие миналата вечер и събра стотици фенове, които развълнувано пяха любимите си хитове заедно с него до сутринта. Изглежда, че семейството, както винаги, е сплотено и задружно във всяко едно отношение. Братята се подкрепят и в любовта, и в музикалните си успехи.

След невероятния годеж на двамата влюбени, музикалните ангажименти не спират, а лятото е към своя край – идеални последни топли дни за романтично бягство на Емрах и Айлян в морския град. Радвайки се на вълните и слънчевите лъчи, двойката ежедневно споделя свои общи кадри в социалните платформи Инстаграм и ТикТок, демонстрирайки силната връзка помежду си и нестихващата любов. От емоционалните видеа ясно си личи колко влюбен е Емрах в нежната Айлян, а в нейния поглед искрите са повече от видими.

Концерти, екзотика, любовни мигове и семеен уют очакват тепърва младото семейство. С подкрепа от родители и фенове, те определено изглеждат много щастливи и някак допълващи се един друг, пише Ladyzone.

