Рекордните 5 пъти е скъсван на листовките за шофьорския изпит синът на Тони Стораро - Емрах. Това признава самият той:

"Баща ми не ми е купил книжката! Скъсаха ме 5 пъти на листовките. Въпреки това ги взех. Това е! Никога не съм си купувал книжката, никога не сме правили черни магии и такива глупости".

Припомняме, че Емрах остана без книжка след видео с гонка с попфолк певеца Константин. Тя бяха и блобени с 3000 лева. 

Кадрите бяха качеви в социалните мрежи, а километражът на баровския автомобил на Емрах беше замъглен.