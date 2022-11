© Twitter виж галерията Певицата Гери Халиуел отбеляза своя юбилей с пищно парти в дома си в Оксфордшър. Гери танцува заедно със своите колежки от Spice Girls на хита им “Say You'll Be There". Джинджър Спайс навърши 50 години през август и планира партито си за септември, но го отложи заради смъртта на кралица Елизабет II.



Този уикенд Халиуел беше видяна да се вихри заедно с 48-годишната Виктория Бекъм и 46-годишната Ема Бънтън на дансинга под съпровода на тяхната песен от 1996 година. Спорти Спайс – Мел C също присъства на тържеството, въпреки че не бе заснета от фотографите. Според запознати Мел В също е уважила празника на своята колежка, което означава, че всички пет момичета от емблематичната група са успели да се съберат за събитието, пише "Телеграф".



Певицата празнува в компанията на своя съпруг Крисчън Хорнър и 16-годишната си дъщеря Блубел, родена от любовта й с режисьора и сценарист Саша Джервази.



Интересен момент от вечерта се оказа емоционалната прегръдка, която споделиха Виктория Бекъм и Ема Бътън, докато слушаха заедно най-големия хит на групата "Wannabe". Снимките на двете звезди обиколиха социалните мрежи и предизвика лавина от коментари, емотикони със сърчица и благопожелания.