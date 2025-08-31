ЗАРЕЖДАНЕ...
|Емоционален ден за тези зодии днес
Овен
Преодолейте вътрешните си страхове. Даже нищо да не се случва така, както си го представяте, запазете спокойствие. Не е изключено завършекът на деня да е свързан с подарък, който ще ви зарадва.
Телец
Емоциите ви ще са противоречиви, а настроението – променливо. Не ви се случва често да сте в подобна ситуация и, понеже в конкретния случай разумът ви едва ли ще е най-добър помощник, то доверете се на интуицията си.
Близнаци
Изведнъж ще осъзнаете, че имате прекалено много ангажименти. Няма да е възможно да се справите с всичко, така че започнете с най-сложното. Вероятно ще отнеме доста време, но пък след това бихте могли да си организирате някакво развлечение.
Рак
Ще разполагате с неочаквана възможност да разгърнете уменията си пред публика. Възползвайте се. Направете го с мисълта, че не търсите популярност, а забавление и ще ви е истински приятно.
Лъв
Намалете темпото. Някои задачи може да са наистина непосилни. Не се опитвайте да постигнете резултати на всяка цена. Във ваш интерес е да знаете кога да се откажете.
Дева
Грижите за семейството ще се окажат неотложни и ще погълнат почти всичкото ви време. Със сигурност няма да можете да си позволите пълноценна почивка, но пък мисълта, че сте в контрол на ситуацията ще ви е особено приятна.
Везни
Желанията ще са повече от възможностите ви, но ще ви е доста трудно да овладеете ентусиазма за постигането им. Помислете внимателно, изберете най-предпочитаното от вас, а след това още едно, което бихте могли да си позволите. Преценете последствията и ще знаете коя е правилната тактика.
Скорпион
Обмисляйте думите и реакциите си. Привлекателни сте, публика няма да ви липсва и бихте могли да си създадете както верни приятели, така и упорити врагове. Изборът ще е изцяло ваш, пише az-jenata.
Стрелец
Среща или разговор със стар приятел ще ви потопи в спомени. Не всички ще са приятни, а някои ще са истински тъжни. Заемете се с нещо, изискващо концентрация. Само така ще отдалечите мислите за миналото.
Козирог
Ще получите поредица интересни предложения за развлечения, на които ще е трудно да устоите. Преценете настроението си. Не е все едно дали сте сред много хора или в камерна компания.
Водолей
Обичайните домашно-битови задължения може да ви изнервят или най-малкото отегчат. Използвайте тактиката на Том Сойер. Измислете хитър начин да въвлечете в тях близките си и всичко ще се случи не само по-бързо, а и по-забавно.
Риби
Преценете внимателно от какво имате нужда. Дали от уединение и лично време или от активни дейности. След това помислете за подходяща компания. В първия случай това може да е музика, книга или филм, а във втория – човек, с когото сте в синхрон.
Виж още:
11 лева такаса за посещение при личния лекар?
18:38 / 29.08.2025
Пожарът в Рила е засегнал между 60 и 70 дка борова гора
10:39 / 29.08.2025
