Емилия Зафираки: Това е нещо, на което наистина трябва да се отдаде внимание и да бъде насърчено

© Фокус Фестивалът "Дни на предизвикателствата“ е място, на което можеш да чуеш невероятни истории на хора, които всеки път надскачат себе си. Това са хора, които обичат да разширяват границите си, търсейки не само адреналин, а търсейки хора, човешки истории и какво точно се крие зад завоя. Това каза Емилия Зафираки – журналист, писател и организационен консултант и водещ на 20-то издание на приключенския фестивал "Дни на предизвикателствата“, в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“.



Фестивалът ще се проведе от 5 до 7 ноември в Дома на киното.



Сред чуждестранните гости ще бъде французинът Седрик Тасан, който пътешества в Азия с велосипед. "Изминава огромни разстояния, и то в най-рядко населените и диви места в Централна Азия. Има невероятни пътешествия в Узбекистан, Афганистан, Туркменистан – наистина невероятно преживяване само по себе си“, поясни Емилия Зафираки.



Софи Паулус – професионална скална катерачка от Германия, ще разкаже за своята мисия. "Тя е създател на платформата Ecopoint, която отбелязва част от катерачните обекти в Европа, до които се стига по устойчив начин, т.е. с обществен транспорт или колело“, поясни Зафираки.



Сред гостите е и белгиецът Никола Фаврес – катерач, приключенец и музикант. След срещата с него ще бъдат излъчени и два негови филма.



Българското присъствие на фестивала е много разнообразно. "Дизела ще представи заедно с Ивайло Марков каузата Е3. Ивайло започва да развива истинското начало на маршрута Ком-Емине, което е Връшка чука – на около 130 км по-западно от сегашната начала точка. Той се захваща с тази наглед непосилна задача да маркира маршрута и да обособи заслони по пътя“, разказа Емилия Зафираки.



Стефан Иванов от "Неверест“ ще говори за последната си гребна експедиция през Индийския океан.



Сред гостите на фестивала е и Теодор Кисимов – един от най-големите спелеолози и катерачи, "с постижения, равни на изкачванията на Еверест, само че с обратен знак“, добави водещият на фестивала.



Българският ветроходен отбор Time to Dare е първият и единствен изцяло женски отбор, който успява да завърши регатата Aegean 600 – 600 морски мили, които трябва да бъдат изминати без прекъсване в акваторията на Егейско море.



Специален акцент в третия ден на фестивала ще бъдат героите на нашето време в лицето на членовете на Асоциацията на доброволците в България. "Това са обикновени хора с различен житейски път, различна професия, обединени от нещо много по-голямо. Това е нещо, на което наистина трябва да се отдаде внимание и да бъде насърчено“, смята Емилия Зафираки.