ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Емилия Зафираки: Това е нещо, на което наистина трябва да се отдаде внимание и да бъде насърчено
Фестивалът ще се проведе от 5 до 7 ноември в Дома на киното.
Сред чуждестранните гости ще бъде французинът Седрик Тасан, който пътешества в Азия с велосипед. "Изминава огромни разстояния, и то в най-рядко населените и диви места в Централна Азия. Има невероятни пътешествия в Узбекистан, Афганистан, Туркменистан – наистина невероятно преживяване само по себе си“, поясни Емилия Зафираки.
Софи Паулус – професионална скална катерачка от Германия, ще разкаже за своята мисия. "Тя е създател на платформата Ecopoint, която отбелязва част от катерачните обекти в Европа, до които се стига по устойчив начин, т.е. с обществен транспорт или колело“, поясни Зафираки.
Сред гостите е и белгиецът Никола Фаврес – катерач, приключенец и музикант. След срещата с него ще бъдат излъчени и два негови филма.
Българското присъствие на фестивала е много разнообразно. "Дизела ще представи заедно с Ивайло Марков каузата Е3. Ивайло започва да развива истинското начало на маршрута Ком-Емине, което е Връшка чука – на около 130 км по-западно от сегашната начала точка. Той се захваща с тази наглед непосилна задача да маркира маршрута и да обособи заслони по пътя“, разказа Емилия Зафираки.
Стефан Иванов от "Неверест“ ще говори за последната си гребна експедиция през Индийския океан.
Сред гостите на фестивала е и Теодор Кисимов – един от най-големите спелеолози и катерачи, "с постижения, равни на изкачванията на Еверест, само че с обратен знак“, добави водещият на фестивала.
Българският ветроходен отбор Time to Dare е първият и единствен изцяло женски отбор, който успява да завърши регатата Aegean 600 – 600 морски мили, които трябва да бъдат изминати без прекъсване в акваторията на Егейско море.
Специален акцент в третия ден на фестивала ще бъдат героите на нашето време в лицето на членовете на Асоциацията на доброволците в България. "Това са обикновени хора с различен житейски път, различна професия, обединени от нещо много по-голямо. Това е нещо, на което наистина трябва да се отдаде внимание и да бъде насърчено“, смята Емилия Зафираки.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: