|Емили блесна с нов хит: Родос е на Екватора, аз съм в средата на планетата!
Докато се разхождаше по красивия гръцки плаж под ръка с бившия боксьор Валентин, Емили прекрои планетата:
"Това е екваторът, ние се докосваме до него. Аз съм в средата на планетата в момента", обяви Емили. "Да!", потвърди прозрението ѝ Валентин, цитиран от Блиц.
Хармонията между кандидат-прокурорката и екс спортистът отново беше възстановена, след като Вальо я спаси от отпадане и ѝ се разкая за неприличното предложение, което ѝ отправи - да я снима в порно.
"Обидих много едно момиче, затова искам да дам розата си на Емили, в знак на извинение към нея", обяви той.
"От днес нататък аз съм с Валентин и ще продължим заедно напред. Искам да започнем начисто. Обичам Валентин!", изпърха в отговор студентката по право.
От тази отново лумнала любов първа се възползва танцьорката Лили Естер, която не си пада по бившия боксьор, който се опитваше да загради и нея. Тя хитро го посъветва да продължи напред с Емили, за да може тя самата да си намери някой сериозен, а не скандален мъж.
