Емануела остана без десетки хиляди евро и бижута
От МВР обаче твърдят, че са направили оглед и не са открили следи от взлом. "Така е, извършена е кражба, но на този етап не мога да коментирам никакви подробности. Не искам да попреча на разследването. Нека си свършат работата и заловят крадците“, заяви за "Телеграф“ попфолк певицата.
От МВР обясниха, че сигналът е постъпил в петък и незабавно е изпратена оперативна група, която е извършила оглед на местопрестъплението. Криминалистите обаче били озадачени, че липсват всякакви следи от взлом. Нямало и други признаци, че бандити са тършували в дома на Емануела.
Полицията разследва две възможни хипотези. Едната е, че обирът е извършен от топкрадци, които са проникнали в жилището, претарашили са го, отмъкнали са парите и ценностите, а след това са го напуснали заличавайки следите си.
Възможно е извършителите да не са българи, а да са от някоя от гастролиращите банди от украинци и молдовци, които обират апартаменти в последно време.
Другата линия на разследването е свързана с близък човек, който има достъп до жилището, отключил е, обрал го е и след това заключвайки го, се е изнизал. Изпълнителката на хитовете "Окадар“ и "Мазаляк“ обаче в събота отказа да коментира тези въпроси.
