Елтън Джон се завръща на музикалната сцена

© Елтън Джон и Бранди Карлайл обединяват сили за новия си студиен албум Who Believes In Angels?, който ще излезе на 4 април чрез Interscope Records, пише MSN. Албумът включва 10 песни и е създаден в рамките на само 20 дни, като двамата артисти взаимно се предизвикват да излязат от зоните си на комфорт.



Първият сингъл от проекта – едноименната песен Who Believes In Angels? – беше представен в сряда. "Този запис беше едно от най-трудните, които съм правил, но и едно от най-великите музикални преживявания в живота ми“, споделя Джон. "Чувствам, че този албум бележи ново начало за мен. Всичко, което съм направил досега, беше невероятно, но сега навлизам в следващата си ера.“



Освен Джон и Карлайл, в създаването на албума участват носителят на "Грами“ продуцент и автор на песни Андрю Уот, дългогодишният сътрудник на Джон – Бърни Таупин, както и легендарните музиканти Чад Смит (Red Hot Chili Peppers), Пино Паладино (Nine Inch Nails, Дейвид Гилмор) и Джош Клингхофър (Pearl Jam, Beck).



"Все още ми е трудно да повярвам, че имах възможността да работя с Елтън по този албум“, казва Карлайл. "Неговият висок стандарт за писане на песни вдъхнови всички ни да дадем най-доброто от себе си. Процесът беше предизвикателен, но също толкова вълнуващ – всеки споделяше идеи, всеки слушаше внимателно другия. Чувстваше се като семейство.“



За първи път в кариерата си Елтън Джон позволява на камерите да заснемат процеса на създаване на негов албум. Кратък документален филм за записите на Who Believes In Angels? беше пуснат в сряда, включвайки часове откровени кадри от студиото.



Феновете, които направят предварителна поръчка на албума, ще получат ексклузивна възможност да закупят билети за специалното събитие An Evening With Elton John & Brandi Carlile на 26 март в The London Palladium. Еднократната вечер ще включва изпълнения на живо и разкази за създаването на албума.



Списъкът с песни за Who Belies In Angels?:



- The Rose Of Laura Nyro



- Little Richard's Bible



- Swing For The Fences



- Never Too Late



- You Without Me



- Who Believes In Angels?



- The River Man



- A Little Light



- Someone To Belong To



- When This Old World Is Done With Me