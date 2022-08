Елтън Джон направи нещо неочаквано

© 75-годишният сър Елтън Джон направи неочаквано шоу пред гостите на плажния ресторант La Guerite в Кан, информират BBC и "Индипендънт“.



Той грабна микрофона от диджея и изпя Hold Me Closer – новия дует на легендарния изпълнител с Бритни Спиърс. Песента е смесица от емблематичните хитове на сър Елтън The One и Tiny Dancer, като Спиърс пее текстове от двете песни в динамичен клубен ритъм. За сътрудничеството между двамата се заговори преди месец, а сингълът ще излезе официално този петък.



За Бритни Спиърс това ще е първият нов сингъл от 2016 година насам след Slumber Party от албума й Glory. Почти веднага след краткия запис на Елтън Джон певицата изтри профила си в Инстаграм, вече може да бъде намерена само в "Туйтър".