ЗАРЕЖДАНЕ...
Елена Сергова: Слагам край на една глава от живота си
©
По думите ѝ, пътят към телевизията започнал случайно – с "невинно попълване на въпросник в леко гъделичкащо състояние след половин бутилка просеко“. Това първо участие пред камера променило професионалната ѝ траектория, а през следващите три години работата ѝ била тясно свързана с тв продукции и риалити формати.
Сергова признава, че с времето е осъзнала, че тази среда вече не отговаря на вътрешните ѝ промени и търсене на "повече дълбочина и истинност“.
"Моята траектория вече не се пресича с риалити телевизията и в това няма нищо лошо. Промяната е трудна и неудобна, но те извежда отвъд собствените ти граници“, споделя тя.
В публикацията си Елена отдава благодарност към всички, които са ѝ дали шанс – продуценти, редактори, организатори и участници. Не пропуска и тези, които "са направили живота ѝ кошмар“, защото именно те са ѝ помогнали да поставя граници и да развие умението да казва "не“. Според нея това е било важен урок по интегритет и себесъхранение.
"Избирайте си битките, мили хора“, призовава Сергова и благодарничи на всички за подкрепата, добрите думи и "мажоретстването“.
Тя пожела успех на екипите, които продължават работа в риалити телевизията, и им отправи пожелание за повече "хубави финали със смислени герои като снощния Биг Брадър“.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Историята на младия ром от България, който се превърна в опора за стотици сънародници в Германия
21:56
Честито на Руслан Мъйнов
15.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Лесните рецепти за домашна лютеница на фурна или в мултикукър
16:31 / 18.11.2025
Веселин Маринов: Притеснено ми е малко
10:31 / 18.11.2025
10 доказани съвета за намаляване на риска от диабет
15:01 / 17.11.2025
Концертът на Графа в София: 26 абсолютни хита, певец и публика, к...
17:01 / 16.11.2025
Яна Маринова: Много е лесно да бъдеш смел и готин, когато си млад...
14:38 / 16.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.