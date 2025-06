Елена Кристиано разказа как се появи в Пловдив китарата на Кевин Костнър 

© Фейсбук Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Елена Кристиано, спонсор на "Музикария", за китарата на Кевин Костнър.



Здравейте, г-жо Кристиано, къде Ви намирам? Търся Ви, за да ми разкажете за китарата на Кевин Костнър.



Аз обядвам тук на един фантастичен остров, извън остров Сицилия – казва се остров Салина. И сме на едно фантастично място. С удоволствие ще ви разкажа, да.



Това е любопитна подробност, която ще съпровожда събитието "Музикария". И видях, че всъщност вие сте притежателят на тази китара. Как се случи така?



Първо искам да разкажа малко повече защо аз съм спонсор на това събитие. Калоян Куманов за мен е една находка. Срещнах го по време на COVID. Тогава имахме съвместно няколко концерта, които той направи в Етнографския музей, и всъщност аз така се влюбих в неговото изкуство. И от там дойде и идеята ние да продължим нашето партньорство. Той ме покани още миналата година да бъда спонсор на "Музикария“, която на 1 септември ще се проведе в Античен театър. И всичко си върви по сценарий.



Миналия месец, през месец май, "Christian of Roma“ и аз всъщност, заедно с част от екипа на Академия "Christian of Roma“ бяхме гости на Кинофестивала в Кан. Ние имахме партньорство, в което наши фризьори трябваше да направят прическите на няколко звезди от червения килим. И бяхме партньори също така във фондацията "Better World“, която организира гала вечеря, заедно с актьора Кевин Спейси. И там, по време на тази вечеря, имаше благотворителен търг. На този търг имаше два много интересни предмета, които аз исках да закупя. Единият предмет беше китарата на Кевин Костнър. Слава Богу, там успях да се преборя. Имаше още една китара – тя беше на Стинг, но там не успях вече да стигна.



Но пък аз съм доволна, защото с Кевин Костнър се срещнах през месец септември в рамките на Кинофестивала във Венеция и всъщност тази китара вече е мое притежание. Той е работил с нея, защото аз проверих и се поинтересувах, в периода от 2006-2007 г., може би до 2014-2015 г. В момента той свири с друга китара.



Така че аз съм много щастлива, че съм част от концертите, които той е създавал, в които той е участвал. Също така и записите, които е направил, са точно с тази китара. Тя е с автограф. И така.



Аз предложих на Калоян да я използваме в концерта, защото в крайна сметка има едно послание – тази китара е закупена за благотворителна цел. Каузата на тази вечеря в Кан тогава беше за подпомагането на изграждане на селища за бездомни деца в Индия, защото Индия беше страната партньор. Там имах възможността да се срещна с много интересни личности от Индия. И един ден може би тази китара ще попадне в други ръце, защото ако аз избера подходяща кауза, бих я предложила, бих я подарила за нещо, което да помогне за следващи преживявания.



Но на този етап китарата ще бъде на "Музикария“ в Пловдив, което е супер и наистина е любопитна подробност.



Аз ще направя и нещо друго. Помолих да се направи запис и ще го изпратя на Кевин Костнър. Надявам се един ден той да бъде заинтригуван и да дойде точно в Пловдив. Поне си го пожелавам. Когато се срещнахме във Венеция и той ме попита откъде съм, аз му разказах за България. И той каза: "Един ден с удоволствие бих посетил България“, така че се надявам това да се случи един ден.



Но дори да не се случи, аз смятам, че посланието е важно и най-вече начинът, по който ще се случат нещата. Защото аз вярвам, че с това, което направих със закупуването на китарата, съм подпомогнала една добра кауза.



Това, което Калоян ще направи в рамките на "Музикария“, ще създаде едно съвсем различно усещане и настроение на публиката. А кой знае, един ден тази китара би попаднала и някъде, където в добри ръце може да се стигне и до още по-съществени каузи. Аз съм щастлива, когато можем да споделим хубави неща, защото в крайна сметка това е важното, когато се осъществяват такива действия. Така че благодаря ви за вниманието и за интереса!