ЗАРЕЖДАНЕ...
Елен Колева през сълзи разказа за Калин Терзийски
©
Преди години тя изживя страстен романс с поета, сега сподели лични спомени от дългата и емоционална връзка, която ги е свързвала в миналото.
"Душата му сега е по-спокойна. Винаги ще съм благодарна за тази среща, защото научих много неща от него. Свързваше ни поезията", каза Колева.
По думите ѝ Терзийски е бил изключително чувствителна и чиста личност, която трудно е намирала мястото си в реалния, земен свят.
"Калин беше много чиста душа. Той беше непримирим с живота тук – не в духовен, а в човешки план. Светът му тежеше", допълни тя, подчертавайки вътрешната му борба и дълбоката му ранимост.
"Смъртта е просто трансформация. Аз съм се срещала много пъти със смъртта в живота си и не вярвам, че това е краят. Душата и духът са безсмъртни", каза актрисата.
Все пак още в началото на гостуването си Елен не пропусна да се похвали, че е намерила сродната си душа, като показа и огромния диамант на ръката си.
Още по темата
/
Тя е на 72! Няма начин
09:47
Още от категорията
/
Пластичен хирург: Жената нямаше нос и част от устата, не можеше говори и да се храни. Вече го прави
09:45
Пътешественик: Столицата на Колумбия няма нищо общо с представата ни за страна, където властват наркотици и картели
02.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Практична рецепта за натоварени дни
22:16 / 04.02.2026
Родените през тези 4 месеца ще претърпят обрат през февруари
13:00 / 04.02.2026
"Ергенът" започва, жените ще се избират от роднини и на бал
09:58 / 04.02.2026
На крачка от незабавното прехвърляне на пари през мобилните телеф...
14:48 / 03.02.2026
Сервитьор: Клиентите ни казват сами да си обръщаме левовете в евр...
22:38 / 02.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.