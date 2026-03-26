Експерти: Не зареждайте на бензиностанцията, ако видите това
Лампичката светва, резервоарът "крещи" за помощ и изведнъж се появява бензиностанция... на която тъкмо разтоварва цистерна. Логичният импулс е да спрете и да заредите, мислейки си, че вземате най-новото гориво. Всъщност, това е точно моментът, който трябва да избягвате. Лоша идея. Това е моментът, в който горивото е най-малко "чисто".
Зареждането на гориво, докато цистерна пълни подземните резервоари на бензиностанцията, разбърква отложените утайки, прах, метални частици и конденз, което може да вкара нечистотии в двигателя. Въпреки че утайките обикновено стоят на дъното, процесът на преливане размътва тези отпадъци, правейки горивото по-замърсено в този момент.
Така, за определен период от време, горивото от колонката може да съдържа много повече частици от обикновено. И макар бензиностанциите да са оборудвани с филтри, те не задържат абсолютно всичко, особено по време на тези "турбулентни" фази.
Проблемът е, че съвременните двигатели не прощават. Инжекционните системи са проектирани с екстремна прецизност, понякога до микрон, пишат експертите от automedia. Дори най-малката частица може да обърка работата им. "Замърсеното" гориво може да задръсти инжекторите, да повреди горивната помпа или да предизвика незабавни повреди.
На пътя това може да се прояви като загуба на мощност, придърпване или труден старт. В най-сериозните случаи сметката набъбва светкавично – подмяната на инжектори или ремонтът на горивната система може да струва хиляди евро.
Правилното поведение всъщност е просто: ако видите цистерна, продължете по пътя си. Изчакването на час-два обикновено е достатъчно, за да може примесите да се утаят на дъното на резервоарите и горивото отново да възвърне нормалното си качество.
Нова звездна раздяла
Специалистът предупреждава: Постите могат да натоварят организма, ако се превърнат в диета от хляб и ориз
