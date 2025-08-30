ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерт: Юридическият контрол в онлайн средата и по отношение на изкуствения интелект е много труден
"Етичният кодекс е насочен не толкова към машината, колкото към хората, които създават тази машина. Принципите, които следва да бъдат заложени в тази машина, трябва да бъдат следвани преди всичко от хората, които разработват тези системи", каза ръководителят на лабораторията за експериментално регулиране и цифрови политики на Институт GATE Иво Емануилов.
Той поясни, че Етичният кодекс е доброволна и незадължителна мярка.
"Разчита се на желанието на организацията да разработват изкуствен интелект по начин, съобразен с набор от принципи, които ЕК одобри още през 2019 г.", допълни Емануилов пред Bulgaria ON AIR.
Рисковете при използването на изкуствения интелект
"Създава се атмосфера на неяснота в организациите. Проблемът е, че законодателният акт, а и самият Кодекс, са доста подробни инструменти, които изискват доста усилия. Занимавам се с право на информационните технологии над 12 години. Едно от най-големите предизвикателства е именно да упражняваме контрол в една среда, която по начина, по който е построена, не подлежи на централизиран контрол. Юридическият контрол в онлайн средата и по отношение на изкуствения интелект е много труден. Изкуственият интелект няма свободна воля", коментира Емануилов.
Той изтъкна, че трябва да внимаваме как използваме изкуствения интелект.
"Безспорно ставаме лесна мишена. Рисковете съществуват, мащабът става по-голям", обобщи Емануилов.
