|Експерт: Срещата с мечка е опасна, но ако сте на под 5 метра разстояние
Последният сигнал е от района на водноелектрическата централа в Карлово, където е забелязана мечка с две малки. Преди това са подадени сигнали за присъствие на кафява мечка по популярната пътека към Кръста, както и в близост до дома за възрастни хора "Св. Марина". Общината призова гражданите да избягват разходки в горските райони и да бъдат особено внимателни.
"Пътеката е изключително посещавана. Призоваваме хората към повишено внимание", заяви Милена Ковачева от отдел "Екология и природни ресурси" в община Карлово пред БНТ.
Доцент Димитър Мирчев от Национален парк "Централен Балкан" обясни, че зачестилите срещи с мечки са резултат най-вече от недостига на храна в естествената им среда, а не от свръхпопулация.
"Гладът е основният фактор, който кара мечките да се доближават до хората. Това не е нормално поведение за вида. В повечето случаи мечката избягва човека", подчерта доц. Мирчев.
Той добави, че при среща с мечка не трябва да се правят резки движения. Препоръчва се бавен отстъп назад с лице към животното, без викове или паника. Според него в 80% от случаите мечките сами се оттеглят, а потенциално опасни са единствено срещите на близка дистанция (под 5 метра), особено при наличие на малки.
