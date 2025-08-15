© IG: eizagonzalez виж галерията Гаджето на българската звезда в тениса Григор Димитров - Ейса Гонзалес пусна малко провокативни снимки с интересни послания в социалните мрежи.



Холивудската актриса и красавица, която е от няколко месеца е с първата ни ракета демонстрира интерес към спорта на любимия си.



"Какви са според вас моите тенис умения?", написа красивата мексиканка в "Story", качено в профила й в Instagram.



"Заигравам се с треньора си", гласи написаното върху втората снимка.



Преглед на снимките показва, че Григор явно вече е доста по-добре след получената контузия и разкъсване на десния пекторален мускул. На снимките не личи той да има превръзка на оперираното място.



Припомняме, че Димитров реши да пропусне Откритото първенство на САЩ - US Open, с което спря уникална серия от 58 поредни участия на турнири от Големия шлем при мъжете, което бе най-дългата активна серия в спорта!