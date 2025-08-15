Новини
Ейса за тренировка с Григор Димитров: Закачам се с треньора си
Автор: Георги Кирилов 19:36Коментари (0)64
© IG: eizagonzalez
виж галерията
Гаджето на българската звезда в тениса Григор Димитров - Ейса Гонзалес пусна малко провокативни снимки с интересни послания в социалните мрежи. 

Холивудската актриса и красавица, която е от няколко месеца е с първата ни ракета демонстрира интерес към спорта на любимия си. 

"Какви са според вас моите тенис умения?", написа красивата мексиканка в "Story", качено в профила й в Instagram. 

"Заигравам се с треньора си", гласи написаното върху втората снимка. 

Преглед на снимките показва, че Григор явно вече е доста по-добре след получената контузия и разкъсване на десния пекторален мускул. На снимките не личи той да има превръзка на оперираното място. 

Припомняме, че Димитров реши да пропусне Откритото първенство на САЩ - US Open, с което спря уникална серия от 58 поредни участия на турнири от Големия шлем при мъжете, което бе най-дългата активна серия в спорта!

