ЗАРЕЖДАНЕ...
Едно предаване се завръща, започнаха кастингите. В Пловдив също
©
Всеки, който вярва в гласа си и е готов да го покаже на всички, може да се яви на някоя от следните дати:
28 февруари – София, B1 City Hotel
1 март – Пловдив, Дом на културата "Борис Христов“
7 март – Варна, хотел Campus 90
14 и 15 март – София, B1 City Hotel
Началото на кастингите е в 10:00 ч.
В момента тече онлайн записването за сезон 12 в сайта на btv.bg. Всички кандидати, които вече са се регистрирали онлайн и са одобрени, ще получат обаждане от екипа. На място обаче са добре дошли и участници без предварителна регистрация – защото понякога най-големите гласове идват изненадващо.
Всеки, който няма възможност да пътува, може да кандидатства за участие като се запише в онлайн формата за кастинг.
Новият сезон на "Гласът на България“ по bTV обещава още по-силни емоции, впечатляващи изпълнения и незабравими моменти за всички, които стъпят на голямата сцена на шоуто, а и за всички пред екрана.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Николай Дойнов обясни защо поиска личната карта на Ралица Асенова, майка на жертва от "Петрохан"
11.02
Д-р Юлияна Томова за китайската Нова година: Възрастните даряват на децата червени пликове с пари, което символизира късмет и благословия
10.02
Ромина Тасевска била на косъм от смъртта, след като се преобръща с кола и лежи цели два месеца с натрошен таз в "Пирогов"
10.02
Рокади в NOVA
09.02
Гала влиза в "Капките"
09.02
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място за преосмисляне на това, за което даваме времето си тук
09.02
Печатна грешка на борсов служител захрани сметките на стотици потребители с 40 млрд. долара в биткойни
09.02
"Стани богат" се завръща
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Д2 се завръщат ударно
21:22 / 12.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.