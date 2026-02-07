ЗАРЕЖДАНЕ...
Една снимка разпали страстите: Заедно ли са?
Моделката публикува снимка от вечеря в компанията на добре познати лица от "Ергенът: Любов в рая".
На кадъра Анна-Шермин позира заедно с Джан Микеле, Виктор и Кристина в стилно нощно заведение. Атмосферата е лежерна, но достатъчно загадъчна, за да предизвика интереса на феновете на предаването.
Още по-любопитен се оказа втори кадър, публикуван от Шермин, на който ясно се вижда, че тя се намира в автомобила на Джан Микеле. Това веднага насочи вниманието към предприемача, който съвсем наскоро публично разкри, че се е разделил с половинката си от предаването – Габриела Михайлова, пишат от Блиц.
Комбинацията от вечеря, нощна атмосфера и кадър от колата беше достатъчна, за да разпали слуховете за възможна нова близост между Анна-Шермин и Джани.
Засега нито Анна-Шермин, нито Джан Микеле дават яснота какъв е характерът на срещата. Дали става дума за напълно приятелско събиране между познати от риалити формата, или за първи сигнал за по-специални отношения – това остава загадка.
Едно обаче е сигурно: с няколко снимки и без нито една дума в повече Анна-Шермин отново успя да насочи прожекторите към себе си и да раздвижи феновете на "Ергенът: Любов в рая“. А дали това е просто вечеря или начало на нова риалити интрига – тепърва ще разберем.
той ще си поебе тази с кривата физиономия,тя ще му поизточи портфейла и след 2-3 месеца кой накъде му видят очите,но защо ни занимавате нас с такива мизерници
Анонимен
преди 1 ч. и 50 мин.
Комплексари жадни за слава
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.