Една от най-великите певици се жени за 40 години по-млад от нея
Актрисата и певица е била омъжена два пъти – за Сони Боно и Грег Олман – и сега се готви за трети брак. Според в. The Mirror, Шер планира да се омъжи за сегашния си партньор, Александър Едуардс. Преди 80-ия ѝ рожден ден през май тя планира да каже "да“ на мъж, който е близо 40 години по-млад от нея.
За Шер това не представлява никаква пречка. "И двамата са готови да се обвържат“, пишат британските медии. "Тя вижда предстоящия си 80-и рожден ден като идеалния момент двамата с Александър да скрепят връзката си.“
След като стана ясно, че певицата е във връзка с много по-млад мъж, към нея заваляха критики. Но Шер остава непоклатима.
Шер: "Те не живеят моя живот. Никой не знае какво е между нас, а ние се забавляваме прекрасно“
Двамата са заедно от края на 2022 г. и са много щастливи във връзката си, до степен, че са готови да направят следващата крачка. Шер неведнъж е казвала, че "любовта не разбира от възраст“.
В интервю за CBS Mornings тя заяви: "Те не живеят моя живот. Никой не знае какво се случва между нас, но ние се забавляваме страхотно.“
Партньорът ѝ, който е музикален продуцент, дори признава, че "има по-млад дух“.
Нито Шер, нито Александър изглежда се притесняват от критиките. Подобни връзки между известни личности с голяма възрастова разлика далеч не са прецедент, пише woman.bg.
Шер е откровена за чувствата си към него и не пести комплименти:
"Обожавам го. Мисля, че е прекрасен. Толкова е талантлив. Един от най-талантливите хора, които някога съм срещала“, сподели тя в интервюто.
