През 80-те и 90-те години поп музиката преживя своя златен период. Десетки групи и изпълнители съжителстваха на сцената по едно и също време, а сред тях блестеше и Шер – изпълнителката на хитове като Strong Enough и Believe, смятана за една от най-влиятелните артистки в музикалната индустрия. Личният ѝ живот също винаги е бил под светлината на прожекторите.Актрисата и певица е била омъжена два пъти – за Сони Боно и Грег Олман – и сега се готви за трети брак. Според в. The Mirror, Шер планира да се омъжи за сегашния си партньор, Александър Едуардс. Преди 80-ия ѝ рожден ден през май тя планира да каже "да“ на мъж, който е близо 40 години по-млад от нея.За Шер това не представлява никаква пречка. "И двамата са готови да се обвържат“, пишат британските медии. "Тя вижда предстоящия си 80-и рожден ден като идеалния момент двамата с Александър да скрепят връзката си.“След като стана ясно, че певицата е във връзка с много по-млад мъж, към нея заваляха критики. Но Шер остава непоклатима.Шер: "Те не живеят моя живот. Никой не знае какво е между нас, а ние се забавляваме прекрасно“Двамата са заедно от края на 2022 г. и са много щастливи във връзката си, до степен, че са готови да направят следващата крачка. Шер неведнъж е казвала, че "любовта не разбира от възраст“.В интервю за CBS Mornings тя заяви: "Те не живеят моя живот. Никой не знае какво се случва между нас, но ние се забавляваме страхотно.“Партньорът ѝ, който е музикален продуцент, дори признава, че "има по-млад дух“.Нито Шер, нито Александър изглежда се притесняват от критиките. Подобни връзки между известни личности с голяма възрастова разлика далеч не са прецедент, пише woman.bg.Шер е откровена за чувствата си към него и не пести комплименти:"Обожавам го. Мисля, че е прекрасен. Толкова е талантлив. Един от най-талантливите хора, които някога съм срещала“, сподели тя в интервюто.