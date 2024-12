Eдна от най-уважаваните актриси празнува днес

© Сиси Спейсек е една от най-уважаваните актриси в Холивуд за повече от три десетилетия. Многото й награди включват "Оскар", пет номинации за "Оскар", три награди "Златен Глобус". Sofia24.bg ще ви разкаже за невероятното пътешествие на тази жена. Печели "Оскар" за най-добра женска роля за изпълнението си през 1981 във филма "Дъщерята на миньора“. Грабва и "Златен глобус" за най-добра актриса в драма през 2002 за изпълнението си във филма "В спалнята“. Обявена е за най-добра актриса в мюзикъл или комедия през 1981 г. за ролята си в "Дъщерята на миньора“ и през 1986 за изпълнението си в "Престъпления на сърцето“.



През 70-те години на миналия век, тя прави първите си стъпки в света на киното. Сиси Спейсек се прочу като "селското момиче“ на път да се превърне в едно от новите лица на Новия Холивуд. Целта, която Мери Елизабет Спейсек, родена на 25 декември 1949 г., преследва с упорита решителност, изоставяйки родния си град в Тексас, Куитман (малко градче с малко над хиляда жители), за да се опита по всякакъв начин да извлече максимума от собствения си талант.



Тя е от чешки произход. Започва кариерата си като кънтри певица и получава първата си роля през 1972 г. Играе предимно драматични роли, но е участвала и в няколко комедии. Така тя тръгва от сцената на кънтри музиката и стига до дебют в Холивуд в трилъра " Остро оръжие. Режисьорът Терънс Малик, й поверява ролята на тийнейджърка от Южна Дакота, която, уморена от скучния провинциален живот, се отдава на извънзаконово съществуване заедно със завръщащ се двадесет и пет годишен бивш войник от Корейската война (Мартин Шийн).



Тя се запознава със сценографа Джак Фиск точно на снимачната площадка на този филм. Двамата са женени от 1974 г. Робърт де Ниро и Сиси Спейсек са наградени на Оскарите през 1980 година. Започвайки от 1980 г. обаче, огромният успех на "Момичето от Нешвил“ и спечелването на "Оскар“ ще я доведат до онзи образ на "възрастна“ и независима жена, който Спейсек ще предложи отново в много от най-известните си изпълнения. Впоследствие филмографията й се обогатява с поддържащи роли, но в заглавия, които често са с голяма стойност: от JFK на Оливър Стоун до Affliction на Пол Шрейдър, от Истинска история на Дейвид Линч до The Help на Тейт Тейлър , докато през 2018 г. тя беше романтичната партньорка на осемдесетгодишния Робърт Редфорд в Old Man & the Gun.



Заслужава да се отбележи и телевизионната й дейност, която се активизира през последното десетилетие, когато участва в сериали като Big Love , Bloodline , Castle Rock и Homecoming . Връщайки се към киното обаче, по-долу проследяваме артистичния път на Сиси Спейсек чрез класация на най-красивите й роли в някои от най-добрите филми, в които е участвала през годините. "Изчезнал" (1982), "Три жени" (1977), "В спалнята" (2001), "Момичето от Нешвил" (1980) и Кери (1976). За "Момичето от Нешвил" Спейсек спечели наградата на Академията и "Златен глобус за най-добра актриса".



За Сиси Спейсек ролята на Кери във филма "Кери" е емблематична. Прозрачното и луничаво лице на Спейсек всъщност съответства на това на едноименния герой от дебютния роман на Стивън Кинг, от който през 1976 г. режисьорът Брайън Де Палма базира един от най-известните филми на ужасите на десетилетието. И ако Кери представлява вечен култ, заслугата се крие преди всичко във вълнуващото представяне на Сиси Спейсек, възнаградено с първата й номинация за "Оскар".