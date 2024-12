Една от големите легенди на италианската музика празнува 80-годишен юбилей

© Джани Моранди - "вечното момче на италианската музика", навършва днес 80 години. Певецът посреща юбилея в изключителна форма, с готовност да се впусне в нови музикални приключения. По повод годишнината, която той ще отпразнува днес с най-близките си хора, в петък излиза и новият му албум L’attrazione. Едноименното парче от него, което е с модерно звучене, вече се завъртя по италианските радиостанции, придружавано от клип и се очертава като един от хитовете на тази зима, отбелязва АНСА.



Джани Моранди има над 60-годишна кариера в музиката. През годините той е издал 35 студийни албума, шест албума с изпълнения на живо, участвал е в 69 компилации, има 79 сингъла. Но Джани Моранди не е само певец, той е и актьор и водещ на развлекателни програми. Зад гърба си има 19 пълнометражни филма, 13 телевизионни продукции и 40 телевизионни програми.



Джани Моранди е роден на 11 декември 1944 г. в село Монгидоро. Пълното му име е Джан Луиджи Моранди. Баща му Ренато е обущар и комунистически активист, а майка му Клара Елеонора е домакиня. Отрано Джани помага на семейството в работилницата на баща си или като продава бонбони в местното кино. Като юноша е приет да пее в шестчленна група. Следва участие в различни музикални конкурси, припомнят "Скай Ти Джи 24“ и "Рокхол“.



През 1962 г. Джани Моранди става известен с първия си самостоятелен хит Andavo A Cento All'ora, който е записан с оркестъра на Енио Мориконе. След няколко месеца идва и парчето Fatti Mandare Dalla Mamma A Prendere Il Latte, с което Моранди става истинска звезда. През 1963 г. излиза първият му албум, озаглавен просто Gianni Morandi и издаден от италианската звукозаписна компания РКА, припомня darik. Самият Джани споделя, че вторият му албум Ritratto Di Gianni, излязъл през 1964 г., е този, който допринася за пробива му на музикалната сцена. Следва низ от албуми, повечето от които носещи неговото фамилно име. Всеки един от тях съдържа поне по няколко хита. Сред по-известните хитове на певеца са: Belinda, In Ginocchio Da Te, Scende La Pioggia, Notte Di Ferragosto, Occhi Di Ragazza, Ho Chiuso Le Finestre, Bella Signora, C'era Un Ragazzo Che Come Me Amava I Beatles E I Rolling Stones, Anna Della Porta Accanto, Stringimi Le Mani, Apri Tutte Le Porte. От началото на 21-и век Моранди сменя звукозаписната къща, за която работи, и започва да издава албуми за "Сони Мюзик“.



Тайната на успеха на Моранди, продължаващ вече шест десетилетия, е модерното звучене на парчетата му. Всяко едно е в крак с десетилетието, в което е създадено. Парчетата на Моранди не съдържат носталгия по изгубеното минало, което е присъщо за класическите италиански хитове, а са музикално въплъщение на надеждата, на жаждата за живот и на вечно младия дух. Всичко това спечелва на Моранди прозвището "вечното момче на италианската музика". Песните му се открояват и често пъти с дългите си заглавия, превръщащи се сами по себе си в музикален разказ, коментират музикални експерти.