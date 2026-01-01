ЗАРЕЖДАНЕ...
Един от последните хороскопи на Алена: Мнозина ще са щастливи
Ново начало, очаквано и неочаквано, желано и притеснително, нахлува в живота. Възходът, градежът, успокояването на личните и обществените отношения са в ръцете и волята на всеки. Слънчевата енергия ще подтикне мнозина към промяна, ще роди порив към лична свобода, потребност от смяна на професията или поне на работното място, от нови отношения, дарени с любов и разбирателство, от създаване на семейство.
Хората ще се устремят към своето по-добро бъдеще, но все пак доброто даром не идва. От всеки зависи да претвори в градивна енергията, с която зарежда Слънцето, за да избягва провали, включително и заради прибързаността, към която подтиква вибрация 1, предупреждава Алена.
Тя добавя, че през годината на Слънцето и продължаващата власт на Нептун в Овен хората трябва да са подготвени за жега, суша, стихийни валежи, наводнения, природни бедствия.
Според нея през 2026-а вибрация 1 дарява възможност човек да тръгне в желана, но обмислена и планирана нова посока, от която обаче Слънцето може да го отклони, ако не е заслужена от него, семейството, обществото.
"То властва във всеки зодиакален знак, преминавайки през неговия календарен отрязък, и позволява да предприемем решителни действия за интелектуално и духовно развитие, да разгорим пламъка на чувствата, ако сме семейни или ако още търсим истинската си половинка, да намерим своето място в обществото и да постигнем по-високо социално признание", пише Алена.
Най-добре ще се чувстват родените в Лъв, Овен, Стрелец, както и хората с асцедент или Луна в тези огнени знаци. Но Слънцето няма да ощети и родените в останалите зодиакални знаци - всекиму според заслугите. Очаква ви възход, развой на бизнеса, на професионалната кариера, стига и Съдбовните заложби да са спазени. Мнозина ще са щастливи да заемат по-висока обществена или делова позиция.
Прибързаността, характерна за вибрация 1, ще се засилва при мнозина, родени на 1, 10, 19, 28 число от всеки месец, както и при хората със Съдбовен път и житейски периоди, подвластни на числото 1.
Слънцето ще ни помогне да се пазим, да бъдем практични, да се радваме на широко поле за изява, но от влиянието на вибрация 1 трябва да се пазим сами. От всеки зависи да претвори в градивна енергията, с която зарежда Слънцето, за да избягва провалите, казва Алена в книгата си.
