Един от най-успелите и богати мъже на нашето съвремие празнува рожден ден днес

© Днес Джеф Безос става на 60 години. По този случай lifestyle.bg събра най-интересните факти от живота на милиардера, който доскоро се бе бетонирал на върха на класацията за най-богатите хора в света.



– Джефри Престън Безос е цялото му име.



– 12 януари 1964 г. е рождената му дата.



– Албакърки, Ню Мексико, САЩ е родното му място.



По-малко от година продължава бракът на биологичните му родители - Джаклин и Тед. Четиригодишен е, когато майка му се омъжва повторно. Безос е фамилията, която приема от втория си баща - Майк Безос, който го осиновява.



– Dream Institute е първата му инициатива в гимназията - център за креативно мислене за учениците.



– Университетът Принстън завършва през 1986 г. с награда за отличен успех.



Компютърни науки и електроинженерство е специалността му. Превръща в лаборатория гаража на родителите си, защото още най-ранна възраст проявява голям интерес към това как работи всичко около нас.



– Уолстрийт е първото му работно място след дипломирането, като работи за няколко различни фирми.



– D.E. Shaw & Co. е банката в Ню Йорк, за която започва работа през 1990 г. Скоро става неин вицепрезидент.



– Виртуална книжарница - това е първоначалната идея на Безос за онлайн търговия.



– Сиатъл е градът, в който се мести, за да развие бизнес идеята си заедно с няколко приятели в малък гараж.



– През юли 1995 г. продава първата книга през създадения от него сайт Amazon.



20 хиляди долара на седмица започва да изкарва сайтът само за два месеца от създаването си.



– Kindle е четецът за електронни книги, който Amazon представя през 2007 г.



Повече от един трилион долара - на толкова бе оценена компанията през септември 2018 г., което я прави втората с тази големина.



– Blue Origin е компанията за космически полети, която Безос основава през 2000 г.



Една от общо 13 е, избрани от NASA да й партнират в различни космически проекти, свързани с Луната и Марс.



– The Washington Post е медията, която купува за 250 милиона долара през 2013 г.



– Bezos Day One Fund е благотворителната организация, на която слага начало през 2018 г., за да подкрепя семейства, останали без дом.



– Earth Fund е кампанията на Безос за спасяване на природата, за която е обещал да дари 10 милиарда долара.



– 100 милиона долара са даренията му през 2021 г. за хранителната банка Feed America.



– 175 хиляди нови служители назначава в Amazon през март и април 2020 г., за да отговори на огромния ръст в продажбите по време на пандемията.



– 13 милиарда долара - с толкова по-богат стана на 20 юли 2020 г.



– 1997 г. - тогава за пръв път става милионер, а само две години по-късно вече е в списъка на милиардерите.



– 173.6 милиарда долара - на толкова се оценява нетното му състояние към момента.



– Макензи Скот е първата и единствена съпруга на Джеф Безос.



– 25 години брак имат, докато през 2019 г. не обявиха развода си.



– Четири деца имат бившите съпрузи, като едното осиновяват от Китай.



– Пръв счетоводител и съставител на първия бизнес план на Amazon e Макензи Скот.



– 37 милиарда долара получава бившата му съпруга от развода.



– Лорън Санчес е настоящата половинка на милиардера, с която са сгодени.



– Warner Estate е имението в Бевърли Хилс, което купува за 165 милиона долара - най-скъпият имот в Лос Анджелис.



– 80 милиона долара дава за просторен апартамент в Ню Йорк.



– Две къщи в щата Вашингтон и две в Бевърли хилс са част от останалите имоти, които притежава.