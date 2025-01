© виж галерията Американски актьор, режисьор и автомобилен състезател, придобил световна известност с ролята си на неврохирурга д-р Дерек Шепърд в "Анатомията на Грей“, празнува рожден ден днес, научи Sofia24.bg. Патрик Демпси e роден на 13 януари 1966 г. в Луистън.



В последните години Демпси се появява и в някои филми като "Клубът на императорите“, "Омагьосана“, "Сватбен сезон“, "Шаферът“, “Ферари" и други. Поставен е от френското списание "Elle“ на 13-о място сред най-желаните мъже на планетата през юли 2007 г.



Актьорът израства в градчето Бъкфийлд, в щата Мейн, като учи в гимназията "Сейнт Доминик“ в Търнър, но напуска училището преди да се дипломира. В младежките си години той се проявява като опитен жонгльор, като дори печели 2-ро място на национален конкурс за жонгльори.



Когато е на 12-годишна възраст, Демпси е диагностициран със заболяването дислексия. През 1985 г. дебютира в киното с филма "Heaven Help Us“, а две години по-късно се снима във филма "In The Mood“, където си партнира с актрисата Бевърли Д'Анджело във филм, създаден по действителен случай, в който играе първата си значима роля.



През ноември 2023 г. списание “Пийпъл" обяви Патрик Демпси за най-сексапилен жив мъж на планетата.



"Бях шокиран, след това започнах да се смея. Шега е, нали? Винаги съм бил второ колело на каруцата", заяви Патрик Демпси, когато разбра, че е избиран за най-секси мъж в света за 2023 г.



“Титлата" се присъжда всяка година от светското сп. “Пийпъл", като първият секссимвол е определен през 1985 г. и това е съвсем младият по онова време Мел Гибсън.



Съпругата му Джилиан Финк е гримьорка. Двамата вдигнаха сватба през 1999 г. Родители са на три деца - дъщеря Талула и близнаците Дарби и Съливан.