Една от най-противоречивите фигури в седмия сезон на екстремното риалити “Игри на волята", д-р Катрин Пекин, отпадна от надпреварата след загуба в елиминационната битка тази вечер. Победата грабна коалиционната ѝ партньорка Радостина, която спечели 100 златни гроша, богатството и титлата на д-р Пекин.Съревнованието за оцеляване се проведе в три етапа. Стюардесата Николета натрупа комфортна преднина, но поредица от груби грешки доведоха до изравняване с Радостина и загуба на първото място.Във втория етап стратегът Алекс успя да се справи с препятствието за точност броени секунди преди своите съперници, което също му донесе спасение и награда от 50 златни гроша. На финалната права лидерът на женската коалиция д-р Пекин и Николета се изправиха една срещу друга в решаващ дуел на търпението. Психиатърът не успя да завърши успешно и приключи своето участие в екстремното риалити.Утре на Арената в Дуранкулак ще се завърне големият шампион от шестия сезон на надпреварата Мартин, за да опита да запише името си в златния отбор на приключенското предаване.