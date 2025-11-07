ЗАРЕЖДАНЕ...
|Един от най-обичаните актьори днес се разхожда с болногледач
Уилис от няколко месеца живее в отделна едноетажна къща, където за него денонощно се грижи специален екип. По време на разходката той изглеждаше спокоен, облечен небрежно в сива тениска, светли панталони и спортни обувки, със синя шапка и слънчеви очила, съобщи "Daily Mail".
По време на разходката Брус Уилис държеше за ръка своя личен болногледач, който не се отделяше от екшън звездата. В един момент актьорът, който вече се движи по-трудно, се подпря на парапета за опора, но след това разходката премина нормално.
Ден по-рано в Ню Йорк Деми Мур – бившата съпруга на Уилис – присъства на благотворително събитие, посветено на него.
Фронтотемпоралната деменция засяга зоните на мозъка, свързани с поведението, речта и личността. Въпреки болестта, Брус Уилис продължава да получава огромна подкрепа от близките си и феновете по целия свят, съобщава БГНЕС. Наскоро съпругата му - Ема Хеминг Уилис, призна, че се е наложило семейството ѝ да вземе най-тежкото решение.
