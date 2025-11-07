Новини
Един от най-обичаните актьори днес се разхожда с болногледач
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:58Коментари (0)71
©
След дълго отсъствие от публичното пространство, Брус Уилис бе забелязан на разходка край океана в Лос Анджелис. 70-годишният актьор, който се бори с фронтотемпорална деменция, на моменти се усмихваше, видимо в добро настроение. Хората му се радваха, но държаха дистанция, за да не го притесняват, което се оценява много високо от семейството му. Подобни публични излизания на Уилис са изключителна рядкост, затова предизвикват огромен интерес сред феновете.

Уилис от няколко месеца живее в отделна едноетажна къща, където за него денонощно се грижи специален екип. По време на разходката той изглеждаше спокоен, облечен небрежно в сива тениска, светли панталони и спортни обувки, със синя шапка и слънчеви очила, съобщи "Daily Mail".

По време на разходката Брус Уилис държеше за ръка своя личен болногледач, който не се отделяше от екшън звездата. В един момент актьорът, който вече се движи по-трудно, се подпря на парапета за опора, но след това разходката премина нормално.

Ден по-рано в Ню Йорк Деми Мур – бившата съпруга на Уилис – присъства на благотворително събитие, посветено на него.

Фронтотемпоралната деменция засяга зоните на мозъка, свързани с поведението, речта и личността. Въпреки болестта, Брус Уилис продължава да получава огромна подкрепа от близките си и феновете по целия свят, съобщава БГНЕС. Наскоро съпругата му - Ема Хеминг Уилис, призна, че се е наложило семейството ѝ да вземе най-тежкото решение.

