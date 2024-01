Един от най-големите празнува днес, въпреки че каза "Сбогом" на сцената

© Той е роден на 30 януари 1951 година в Лондон. Започва кариерата си много млад.



През 1970 г., когато се присъединява към Genesis, вече е станал известен като барабанист. През 1975 г., когато главният певец Питър Гейбриъл напуска групата, Фил Колинс става водещ вокалист. През 1976 г. излиза първият им албум с него като фронтмен – A Trick of the Tail. Той се оказва изключително успешен и съставът бързо става част от големите.



От 1980 г. Фил Колинс започва да работи по солови проекти и като автор на песни. През 1981 г. издава първия си самостоятелен албум Face Value. Той е добре приет от публиката и музикантът продължава работата си по нови творби. През 1985 г. участва в благотворителния мегаконцерт на Боб Гелдоф Live Aid заедно с Ерик Клептън, Джеф Бек и други известни изпълнители.







Именно заради самостоятелната кариера на Фил, за нещастие на феновете Genesis се разпада през 90-е години.



След разпускането си през 1998 г., легендарната банда се събира отново с вокалиста си Фил Колинс през 2006 г., обявявайки мащабно турне в Европа и Америка озаглавено: Turn It On Again: The Tour, състояло се през 2007 г.



Той има продадени общо около 200 млн. албума (включително тези на Genesis), носител е на 7 награди "Грами" и дори един "Оскар" заради музиката си за филма "Тарзан" (1999 г.).



През 2010 г. е включен в Залата на славата на рокендрола заедно с останалите членове на Genesis.



На 26 март 2021 г. музикалният свят преживя една от най-емоционалните си раздели със своя жива легенда. По време на концерт в Лондон на отдавна мечтаното от феновете събиране на Genesis Фил Колинс съобщи, че приключва с музикалната си кариера.



Британецът си взе довиждане с феновете с присъщата за него доза хумор и самоирония, като каза пред многохилядната публика в зала О2 Арена: "Най-после ще ми се наложи да си намеря истинска работа.“ Но причината е, че Колинс страда от сериозни здравословни проблеми, след като не успя да се възстанови напълно от претърпяна по-рано операция на гръбначния стълб.



Още в началото на турнето от така наречения "реюниън“ на Genesis, музикантът сподели в телевизионно интервю, че "едва успява да държи палките“. Той каза, че намира своите физически затруднения за изключително разочароващи, защото би искал да свири на барабаните заедно със сина си по време на турнето.