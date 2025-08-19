Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Един лек за акне, розацея или просто освежаване на тена
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:53Коментари (0)67
©
Бадемовата киселина е вид алфа-хидрокси киселина (AHA), която се използва все по-широко в дерматологията и козметичната индустрия заради своята ефективност и изключителна поносимост от различни типове кожа. Тя е извлечена от горчиви бадеми и има уникални свойства, които я отличават от други киселини като гликоловата и млечната киселина. Една от най-важните ѝ характеристики е, че притежава по-голяма молекулна маса, което означава, че прониква по-бавно и по-равномерно в кожата. Това я прави по-малко агресивна и подходяща дори за чувствителна или проблемна кожа.

Основната полза на бадемовата киселина за кожата е нейното ексфолиращо действие. Чрез този процес тя подпомага отстраняването на мъртвите кожни клетки от повърхността на епидермиса, като разрушава връзките между тях. Това води до изглаждане на текстурата на кожата, избистряне на тена и по-добро усвояване на други активни съставки от козметичните продукти. Кожата изглежда по-свежа, по-озарена и равномерна. Редовната употреба на бадемова киселина може значително да подобри външния вид на кожата, особено при хора с матов тен.

Бадемовата киселина е много ефективна при лечението на акне. Тя има антибактериални свойства и прониква в порите, където намалява растежа на бактерии като Propionibacterium acnes – основен причинител на възпалителното акне. Освен това регулира излишния себум и спомага за отпушването на порите, като така предотвратява образуването на комедони (черни и бели точки). При редовна употреба, бадемовата киселина може да намали както възпалителните пъпки, така и запушените пори, без да предизвиква силно лющене или раздразнение, каквито ефекти понякога се наблюдават при по-силни киселини.

Друга важна полза от бадемовата киселина е нейният ефект върху хиперпигментацията. Тя е отличен помощник в борбата с петна, образувани вследствие на акне, слънчево увреждане или хормонални промени. Киселината ускорява клетъчния обмен и стимулира равномерното разпределение на меланина – пигментът, отговорен за цвета на кожата. Това я прави подходяща при условия като мелазма, старчески петна и поствъзпалителна хиперпигментация. При продължителна употреба кожата става по-равномерна, а тъмните петна избледняват видимо.

Освен че се справя с несъвършенствата, бадемовата киселина има и противостареещо действие. Стимулирайки производството на колаген и ускорявайки обновяването на клетките, тя допринася за по-стегната, по-гладка и по-млада на вид кожа. Фините линии и бръчки стават по-малко забележими, а кожата добива по-жизнен и еластичен вид. За разлика от някои ретиноиди и други активни съставки, които могат да причинят раздразнение, особено при чувствителна кожа, бадемовата киселина е много по-щадяща.

Едно от най-големите ѝ предимства е, че може да се използва дори от хора с розацея или чувствителна кожа, които често не понасят други химични ексфолианти. Нейното бавно проникване я прави идеална за терапии, които изискват по-лек и дългосрочен подход. Разбира се, както при всички киселини, важно е продуктите с бадемова киселина да се използват с повишено внимание и задължително в комбинация със слънцезащита, тъй като кожата става по-чувствителна към UV лъчите, предупреждава Puls.bg. Използването на SPF е не просто препоръчително, а задължително, за да се избегнат допълнителни увреждания и хиперпигментация.

Бадемовата киселина се предлага в различни форми – серуми, пилинги, тоници и кремове. Концентрацията ѝ може да варира, като продуктите за домашна употреба обикновено съдържат между 5% и 10%, докато професионалните химически пилинги могат да достигат и до 40%. За начинаещи е добре да се започне с по-ниска концентрация и постепенно да се увеличава, в зависимост от реакцията на кожата.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гл. комисар Николов: Единственият действащ пожар в страната е край Струмяни
Гл. комисар Николов: Единственият действащ пожар в страната е край Струмяни
11:16 / 17.08.2025
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
10:06 / 18.08.2025
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
12:46 / 18.08.2025
Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Гърция
Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Гърция
12:26 / 17.08.2025
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
15:00 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Изтребител падна в Черно море край Шабла
Световна черна хроника
Телефонни измами
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: