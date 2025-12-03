ЗАРЕЖДАНЕ...
Джулиана Гани със специална награда
Приза за Барби Джулиана е прибрала в дома си при всички останали корони и отличия. "Външната красота е временна. По-важно е как се чувстваме отвътре – дали сме щастливи и обичани. А аз се чувствам така и затова изглеждам така“, казва Джулка.
Тя разказва, че синът ѝ винаги я поощрява: "Много се радва, когато отида да го взема от градината. Винаги казва: "Тази русата като Барби е моята майка“.“Джулиана споделя още, че всяка следваща награда, разбира се, гали егото ѝ. "За съжаление няма момиче, което да ме прави на Барби, затова сама се занимавам със себе си“, казва тя с усмивка.
Да бъдеш Барби е предизвикателство, защото изисква сериозна поддръжка на русия цвят. Джулка разказва, че започнала да се боядисва още на 16 години, а днес може да се похвали с перфектен рус нюанс. "Барби е еталон за всяка жена. Именно заради това започнах с корекциите“, добави тя.
