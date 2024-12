Джо Сатриани и Стийв Вай заедно в България, ето кога

© За първи път в своите близо 50-годишни кариери легендарните китарни виртуози Джо Сатриани и Стийв Вай обединяват сили в нова група – SATCHVAI Band. Летният им тур “Surfing with the Hydra Tour 2025" ще стартира на 13 юни и ще премине през най-големите сцени и фестивали в Европа. А в маршрута му е и София - на 22 юли 2025 г., в зала 1 на НДК!



Двамата се познават от младежките си години, когато Джо Сатриани е бил учител по китара на Вай. Оттогава пътищата им са преплетени чрез общи турнета, проекти и споделена страст към електрическата китара. Създаването на SATCHVAI Band бележи кулминацията на тяхната музикална дружба.



През 2024 г. двамата представиха първия си съвместен сингъл – "The Sea of Emotion, Pt. 1“, който показа несравнимата им музикална синергия. Второ тяхно общо произведение ще излезе малко преди началото на турнето, повишавайки очакванията за този епичен проект.



Джо Сатриани е продал над 10 милиона албума, има 15 номинации за "Грами“ и е създател на емблематичното G3 турне. Стийв Вай, с три "Грами“ и над 15 милиона продадени копия, е познат на феновете с проекти като Generation Axe и сътрудничествата си с музикални гиганти като Whitesnake и Frank Zappa.