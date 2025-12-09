Дженифър Лопес посреща Новата година с дързък план за още пластични операции – решение, което според източници на медиите сериозно тревожи най-близкото ѝ обкръжение.56-годишната звезда наскоро изненада фенове и приятели с "повдигаща настроението“ операция на бюста, след която започна още по-смело да показва новите си форми публично. Според източници това е отключило "тревожна мисия“ за пълна промяна на външността през 2026 г.Лопес показа значително по-обемен бюст по време на участие на сватба в Индия, което предизвика нови слухове за направените интервенции и за това какво може да последва.Това бе първата ѝ голяма публична изява след развода с Бен Афлек, който беше финализиран преди 11 месеца – край на трудна година, белязана от професионални неуспехи, критика от фенове и провала на последния ѝ албум.Според близки до Лопес, тя планира да започне 2026 г. с поредица от нови процедури, за да си върне увереността и да "възстанови“ образа си.Източник, близък до певицата, споделя: "Дженифър смята, че операцията на гърдите е отключила нещо в нея. Казва, че е променила цялото ѝ настроение – затова вече гледа към още процедури. Убедена е, че това е начинът да си върне увереността.“Друг източник допълва: "Тя е на вълната от това колко добре се получи. Сега разглежда всички други неща по тялото си, които може да ’поправи’. Но близките ѝ се тревожат, че това е началото на опасен процес и че може да се превърне в поредната жертва на пластичната хирургия в шоубизнеса.“Но именно участието ѝ на сватбата – с дълбоко деколте, пайетен корсет и очевидно по-прибран силует – потвърди подозренията за корекция на бюста.Зад козметичните процедури, приятели твърдят, че Лопес все още се възстановява емоционално от раздялата с Афлек.Източник казва: "Раздялата я остави напълно изцедена и наранена. Процедурите са част от опита ѝ да се събере отново. Тя отново е по-оптимистична, а контролът върху външния ѝ вид ѝ дава сила.“Певицата обмисля и да започне да се среща отново – с ясни предпочитания. "Фокусирана е върху по-млад партньор. Чувства, че Бен напълно я е отказал от по-възрастни и мрънкащи мъже. Иска някой жизнен, който я кара да се чувства желана.“