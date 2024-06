Джей Ло отмени всичките си концерти

© Дженифър Лопес отмени лятното си турне "This Is Me… Live“, за да прекара повече време със семейството си и е "с разбито сърце“ от решението, обяви певицата пред феновете в своя бюлетин в петък.



"Представители на [организатора на турнето] Live Nation обявиха днес, че турнето на Дженифър Лопес в САЩ през лятото на 2024 г. "THIS IS ME…LIVE“ е отменено, цитирайки: "Дженифър си взема отпуск, за да бъде с децата, семейството и близките си приятели“,“ гласи изявлението, цитирано от Variety.



Самата Джей Ло се обърна към феновете си: "Специално съобщение до моите JLovers OnTheJLo: "С разбито сърце съм и съм съсипана, че ви разочаровах. Моля, знайте, че не бих направила това, ако не чувствах, че е абсолютно необходимо. Обещавам, че ще ви се реванширам и всички отново ще бъдем заедно. Обичам всички вас толкова много. До следващия път…", написа Лопес.



Новината не е пълна изненада, тъй като упорито се говореше, че турнето имаше слаби продажби и много непродадени места в уебсайтовете за билети.



Множество медии изказаха мнение, че нуждата от семейно време е необходима имайки предвид слуховете, че тя и съпругът й Бен Афлек се разделят. Представители на певицата не коментираха докладите.



Източници, близки до Лопес, настояха, че турнето не е отменено поради слаби продажби на билети, въпреки докладите и таблиците с места, и посочиха силни продажби на пазари като Нюарк, Орландо, Маями, Чикаго, Анахайм и Торонто. Въпреки това класациите за места за немалко други дати показаха много слаби продажби.



След като отмени седем дати от турнето – първото й пътуване в Северна Америка от пет години – през април Лопес тихомълком го преименува, за да разшири обхвата му, променяйки го от "This Is Me… Now“ на "This Is Me… Live - Най-големите хитове.



Лопес първоначално обяви обиколката през февруари, за да съвпадне с издаването на най-новия й албум "This Is Me… Now“ и придружаващите го два филма, които отпразнуваха повторното й събиране с Афлек. Но тя без много шум отмени някои от датите миналия месец в градове като Кливланд и Нешвил, вероятно поради слаби продажби. Ребрандирането предложи преминаване от турне, фокусирано върху песните от новия албум, към такова, обхващащо нейната дискография - ход, който вероятно имаше за цел да привлече слушатели, на които най-скорошният й материал не е бил по вкуса.