Джан Микеле проговори за раздялата с Габи, отрече за насилие
В емоционално видео в социалните мрежи той заяви, че краят на връзката им е настъпил по напълно естествен начин, а всички внушения за агресивно поведение са лъжи и спекулации.
"С Габриела се разделихме нормално. С времето осъзнахме, че не сме един за друг“, казва Джан-Микеле.
"В мен никога не е имало място за насилие“
Той подчертава, че никога не е проявявал физическо насилие, още по-малко спрямо жена, и че подобни твърдения нямат нищо общо с реалния му характер.
След участието си в "Ергенът: Любов в рая" срещу него се е изляла вълна от хейт, обиди и тежки обвинения, които според него са резултат от начина, по който форматът представя участниците.
"Докато гледах това шоу, дори аз се запознах с едно друго "аз“, с което нямам нищо общо в действителността“, признава той.
Джан-Микеле не крие разочарованието си от риалитито, което определя като "пошло и манипулативно“. По думите му форматът използва участниците си и ги показва по изкривен начин, без да се интересува от последствията.
"Чувствам се използван, изигран и надигран“, споделя той и допълва, че подобно участие може да струва спокойствието, името и бъдещето на човек.
В края на изповедта си Джан-Микеле отправя апел за повече разум и човечност. Той признава, че не очаква да промени масовото мнение, но се надява поне част от хората да се замислят, преди да съдят.
