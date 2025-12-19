На 25 декември – Коледа, в Сандански пристигат с усмивки добри Дядо Коледа и Снежанка – любими, искрени и мили!Те ще се радват на песните, танците и смехана децата на Сандански, с Коледна светлина в сърцата, а после – с обич и топли слова – ще раздадат подаръци и много радост на света.Събитието ще се проведе от 11:00 часа на площад "България", съобщават от общината.