ЗАРЕЖДАНЕ...
Две рецепти с круши за студените зимни вечери
© ФОКУС
Печени круши с мед, канела и ядки
Този десерт е топъл, ароматен и невероятно лесен за приготвяне. Изберете цели, средно узрели круши, измийте ги и ги разрежете наполовина, като отстраните семките. В издълбаното място поставете малко мед, поръсете с канела и добавете натрошени орехи или лешници. Наредете крушите в тава и ги печете, докато омекнат и медът се карамелизира – около 20 минути при умерена фурна.
Допълнителна екстра: За още по-интензивен аромат добавете малко настърган джинджифил или капка ванилов екстракт в меда. А ако искате десертът да изглежда "професионално“, поръсете леко с пудра захар преди сервиране.
Сервирайте топли, с малко кисело мляко, ванилов йогурт или сладолед за контраст между топло и студено. Мекият плод, карамелизираният мед и хрупкавите ядки създават комбинация, която кара всеки да поиска втора порция.
Салата с круши, рукола и пармезан
За свежо предястие или гарнитура, крушите могат да се превърнат в изискана салата. Почистете и измийте руколата или микса от зелени салати. Обелете и нарежете крушите на тънки парчета, като ги напръскате със сок от лимон, за да не потъмнеят. В купа смесете руколата, крушите, пармезан на тънки резени и натрошени ядки. Подправете с малко зехтин, бял винен оцет, лимонов сок, сол и черен пипер непосредствено преди сервиране.
Допълнителна екстра: За още по-хрупкав вкус, леко изпечете ядките преди да ги сложите в салатата. Ако искате малко "празничен ефект“, добавете няколко сушени боровинки или тънки филийки портокал – цветовете и ароматите оживяват салатата.
ФОКУС ви пожелава добър апетит!
Още от категорията
/
Баницата замени кроасана
17.01
Нутриционист: Първо хапнете и след това вече пийте алкохол. Така ще бъде много по-добре за вашето тяло
24.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Рокади в NOVA
17:29 / 09.02.2026
Печатна грешка на борсов служител захрани сметките на стотици пот...
15:46 / 09.02.2026
Принц Уилям и Кейт Мидълтън за първи път коментираха скандала с Е...
12:30 / 09.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.