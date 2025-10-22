ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Две нови моми в "Ергенът: Любов в Рая". Едната била на крачка от сватба, но хванала мъжа си в изневяра
Елеонора, на 35 години, е главен счетоводител и твърди, че няма никакви естетични корекции.
"По-интересно е да търсиш любовта в риалити формат, защото стандартното, обикновеното и наложеното от хората не е интересно за мен", призна тя.
Ели разкри и тежка лична история от миналото си:
"Последната ми връзка беше преди 5-6 години. Бях сгодена, сватбата беше почти организирана, но хванах годеника си в изневяра. Това винаги оставя белег, но човек избира дали да остане в миналото или да продължи. Аз съм готова с чисто сърце да го отворя пред някой, който е правилният", споделя Елеонора, която призна, че е привлечена от Кристиян Генчев, един от новите трима ергени.
Втората дама, Моника Василева, е на 26 години и работи като главен експерт в отдел "Мониторинг" в банка.
"Моята приятелка ме навиваше от няколко сезона да се запиша. Дърпах се, защото в главата си деля "Ергенът" на две части - първите три сезона и новата вълна, започнала с четвъртия. В началото не виждах нито участнички, нито ергени, които да са близки до моя характер и начин на мислене. Но четвъртият сезон беше различен - имаше момичета, които не бяха натрапчиви и без корекции", призна Моника.
Тя също влиза в имението, привлечена от Кристиян, като разкри, че от 19-годишна не е била във връзка и вече се чувства готова дори за годеж, пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1000
|предишна страница [ 1/167 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: