Две нови моми в "Ергенът: Любов в Рая". Едната била на крачка от сватба, но хванала мъжа си в изневяра

© Две от участничките в новия, пети сезон на "Ергенът" вече са ясни - Елеонора Кабакчиева и Моника Василева. Чаровните дами гостуваха в студиото на "Преди обед" по Би Ти Ви, заедно с продуцента Ники Николов, и за първи път разкриха повече за себе си и за мотивацията си да потърсят любовта в шоуто.



Елеонора, на 35 години, е главен счетоводител и твърди, че няма никакви естетични корекции.



"По-интересно е да търсиш любовта в риалити формат, защото стандартното, обикновеното и наложеното от хората не е интересно за мен", призна тя.



Ели разкри и тежка лична история от миналото си:



"Последната ми връзка беше преди 5-6 години. Бях сгодена, сватбата беше почти организирана, но хванах годеника си в изневяра. Това винаги оставя белег, но човек избира дали да остане в миналото или да продължи. Аз съм готова с чисто сърце да го отворя пред някой, който е правилният", споделя Елеонора, която призна, че е привлечена от Кристиян Генчев, един от новите трима ергени.



Втората дама, Моника Василева, е на 26 години и работи като главен експерт в отдел "Мониторинг" в банка.



"Моята приятелка ме навиваше от няколко сезона да се запиша. Дърпах се, защото в главата си деля "Ергенът" на две части - първите три сезона и новата вълна, започнала с четвъртия. В началото не виждах нито участнички, нито ергени, които да са близки до моя характер и начин на мислене. Но четвъртият сезон беше различен - имаше момичета, които не бяха натрапчиви и без корекции", призна Моника.



Тя също влиза в имението, привлечена от Кристиян, като разкри, че от 19-годишна не е била във връзка и вече се чувства готова дори за годеж, пише "България Днес".