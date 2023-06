Две деца, една кауза и хиляди почистени отпадъци

© bTV Две деца създават неправителствена организация, която насърчава техните връстници по целия свят да се включат в опазването на природата, като участват в почистването на отпадъци. 13-годишните Ела Грейс и Кеш Даниелс от Съединените щати създават The Cleanup Kids.



Любовта им към природата се превръща в тяхна мисия. Двамата се интересуват от замърсяването с пластмаса за еднократна употреба, изменението на климата, загиването на кораловите рифове, защитени морски зони.



От създаването на НПО-то до момента Ела и Кеш се занимават с организация на кампании за почистване, срещи, създават и видеоматериали по темата.



Проекти на The Cleanup Kids



Един от първите им проекти е свързан с алуминия – Ела и Кеш смятат, че ако пластмасата бъде заменена с алуминиеви изделия, то това ще спомогне за замърсяването на околната среда.



"Няма причина да не можем, въпросът е да убедим вземащите решения, че трябва да го направим“, казват двамата.



В рамките на проекта двамата младежи целят да се обърнат към управляващите, както и към компаниите, които произвеждат пластмаса, за да им представят идеята си и да им заявят, че на децата им пука за заобикалящия ги свят.



Друга тяхна кампания е почистването на речните корита - през 2021 г. Ела и Кеш премахват над 2700 кг. отпадъци от водоизточници. Те получават наградата Gloria Barron Prize през същата година заради инициативите им за опазване на околната среда, предава bTV.



"Когато започнах да научавам за заплахите за дивата природа, океана и всички негови създания, реших, че искам да помагам за опазването ѝ, доколкото мога. Започнах да почиства бреговете и да правя кампании против замърсяването с пластмаса. Това прерасна в The Cleanup Kids", разказва Ела.



До края на 2023 г. на Ела и Кеш, както и на последователите, включили се в каузата им, предстоят няколко кампании за почистване на околната среда.