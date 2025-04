Дъщерята на Лени Кравиц отново ще ни изненада

© Зоуи Кравиц ще режисира How to Save a Marriage, съобщи Geo.TV. 36-годишната актриса, която направи своя режисьорски дебют с проекта Blink Twice, ще ръководи този предстоящ проект, който в момента е в много ранен етап на разработка.



Подробностите за сюжета на How to Save a Marriage се пазят в тайна, но филмът е написан от Рос Еванс.



Зоуи Кравиц е родена в семейството на музиканта Лени Кравиц и актрисата Лиза Боне, които имат афроамерикански и еврейски произход. Първата ѝ роля в киното е в романтичната комедия "Без резервации“ (No Reservations, 2007), а първият ѝ голям успех е в екшъна "Х-Мен: Първа вълна“ (X-Men: First Class, 2011). През следващите години участва в поредиците "Дивергенти“ и "Фантастични животни“.