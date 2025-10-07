© виж галерията “Моята Клаудия вече 9 години живее в Южна Корея. Тя завърши специалността “Човешки ресурси" в университета в Сеул, но от няколко години работи в сферата на шоубизнеса и се справя доста добре и е популярно лице". Тази радостна новина с нескрита гордост сподели латинопартизанинът Искрен Пецов.



Неговата първородна наследница танцува за един от най-известните корейски поп изпълнители и обикаля източно-азиатската държава на длъж и на шир. “И въпреки че там живеят близо 52 милиона души, Клаудия е разпознаваемо лице, тя е звезда в Южна Корея!", разказва баща й.



Като малка дъщеря му отрано се запалила по балета и родителите й я записали, само и само да миряса, в трупата на “Веда джуниър", като си мислели, че интересът, подобно на всяко малко момиче, бързо ще отшуми. Клаудия обаче се запалила още повече по танцовото изкуство и преминала през всички възрастови школи на балетното училище, а днес, въпреки отличната си диплома от университет, изкарва прехраната си с танци и е щастлива, че е част от корейските шоу среди.



Клаудиа от няколко години има свой собствен балет и танцува на най-големите корейски сцени. Но въпреки натоварения си график, поне два пъти годишно щерката на Искрен пецов се прибира в родината, за да види брат си, родителите си и своите приятели.



“Синът ми Георги все още не е завършил училище, той е на 18 години и догодина ще бъде абитуриент, но учи в профилирана паралелка за кинезитерапевт и най-вероятно след това ще продължи с медицината в университет", разказва още изпълнителят на песента “Среща в дъжда" и продължава:



“Съпругата ми Диди е добре, занимава се с къщната работа и, благодаря на Бога, че всички сме добре".



А за себе си изпълнителят казва: “Цяло лято не съм спирал с концертите по морето, сега през септември също имах 3-4 концерта". Латинопартизанинът обаче признава, че с нетърпение очаква концертната си изяви с рок кралицата Милена Славова, група “Спринт", Кристина Димитрова и другите си колеги от “Сдружението на Независимите автори и продуценти", с които правят участия в София и в страната.



“Милена прави голям концерт в зала 1 на НДК на 13 октомври, посветен на 40-годишнината ѝ сценична дейност! Ще стане голям купон!", вълнува се 62-годишният изпълнител, пише "България Днес".