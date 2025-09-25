Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Дъщерята на Фатик за баща си: Не е бил страшен човек
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:08Коментари (1)44
©
Водещата на сутрешното предаване на bTV "Преди обед" Венета Райкова направи доста любопитно признание в ефир по време на гостуването на дъщерята на покойния Филип Найденов-Фатик - Александра.

"Познавах твоя баща, за който има толкова много статии, легенди и мистерии, че е един от мафиотите на България. Аз го познавах в друга светлина. Били сме в общи компании в ресторанти. Моето лично впечатление не съвпада с описанието, че е мафиот или че е бил страшен - нищо подобно. За мен той беше един много готин и възпитан човек", сподели Венета.

"Той по принцип грам не е бил страшен човек. Бил е доста забавен, бохем, умеел е да се радва на живота. Не искам да изпадам в подробности, но истината е, че всъщност беше готин човек и се държеше добре с хората.", коментира на свой ред дъщеря му.

Още по темата: общо новини по темата: 760
25.09.2025 »
25.09.2025 »
25.09.2025 »
25.09.2025 »
24.09.2025 »
24.09.2025 »
предишна страница [ 1/127 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Проф. Марин: В ЮЗУ "Неофит Рилски" се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременния свят
Проф. Марин: В ЮЗУ "Неофит Рилски" се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременния свят
12:07 / 23.09.2025
В Дупница обявиха за мъртъв изчезнал преди повече от пет години мъж
В Дупница обявиха за мъртъв изчезнал преди повече от пет години мъж
14:32 / 23.09.2025
Министър Вълчев се срещна с директори на училища и педагогически специалисти в Благоевград
Министър Вълчев се срещна с директори на училища и педагогически специалисти в Благоевград
13:54 / 24.09.2025
Още един фрагмент от статуята на Херакъл разкриват в момента археолозите в Хераклея Синтика
Още един фрагмент от статуята на Херакъл разкриват в момента археолозите в Хераклея Синтика
14:00 / 23.09.2025
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:19 / 24.09.2025
Кметът на Благоевград: Нашата независимост зависи от вярата в Бога и от развиването на знания и умения, както ни учеше Нефит Рилски
Кметът на Благоевград: Нашата независимост зависи от вярата в Бога и от развиването на знания и умения, както ни учеше Нефит Рилски
12:07 / 23.09.2025
До 30 септември общините в Благоевградско трябва да актуализират плановете си за защита при бедствия
До 30 септември общините в Благоевградско трябва да актуализират плановете си за защита при бедствия
17:18 / 24.09.2025
Актуални теми
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
Бюджет 2025
Изкуствен интелект
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: