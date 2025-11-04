Дъщерята на Доган - вип гримьорка, майка й - актриса

© Демет, дъщерята на Ахмед Доган, гримира водещите и гостите на "Биг Брадър", без да парадира с името си. Колегите й са категорични, че е възпитана и отговорна в работата си, която видимо много харесва. 29-годишната брюнетка завърши журналистика в Софийския университет, но нито ден не е работила като репортер.



Тя гради кариера като гримьорка от години и до лятото работеше в телевизия Bulgaria On Air. Там се грижеше за външния вид на водещите в сутрешния блок, но след като започна да работи и за външни продукции като сериала "Майките", реши да зареже щатната служба и да се издържа като свободен артист.



Демет е абсолютно копие на майка си Ширин Карнобатлъ, която изигра ролята на гимназиалната директорка в "Майките". Родителката на Демет от дете мечтаела да се занимава с актьорство, затова когато е на шест годинки, родителите й я записват в Детската театрална школа в родния Плевен.



Те обаче не искали да тръгва по този път, затова я карат да учи или за учителка, или за лекарка. Две седмици преди изпитите им заявява, че няма да се яви, и започва да се готви за НАТФИЗ, каквото e истинското й желание. Плевенски актьор й помага да се подготви и я приемат от първия път, пише "Минаха години".



Докато следва в Академията, 21-годишната Ширин се омъжва за лидера на ДПС Ахмед Доган - официално тя е третата му жена. С първата - Таня Желязкова, която ражда сина му Демир, няма брак, а с втората Айсехел Руфи бързо се развеждат.



Г-жа Карнобатль печели политика с добро възпитание и красота. Сватбата е по-скромна от първата - само 300 души. Тя забременява бързо и дори ходи с бебето на изпити. Завършва НАТФИЗ, но се отдава на детето и съпружеските си задължения. Затова и дълги години не се снима никъде. Често ходела на театър и тайно се надявала един ден да е от другата страна на сцената. След девет години брак Ширин и Доган се развеждат цивилизовано и скрито от медиите. Двамата поддържат нормални взаимоотношения, понякога дори се чуват и по телефона.



"Да живееш с такъв човек, да се докоснеш до такава величина и такъв ум, е ценен опит, за което съм благодарна на съдбата. Заради това не съжалявам, че не съм стартирала веднага с актьорско майсторство, или че животът ми не е протекъл по друг начин", заявява Карнобатль през 2020 г. Тя не се омъжва повторно, а се концентрира в работата си. Отдава се на различни неща, но накрая започва да отговаря за сценичните изкуства в Министерството на културата. Винаги до нея е дъщеря й Демет, която още в гимназията започва да проявява интерес към гримирането, а хобито й е да пише стихотворения.



Майка й я определя като романтична душа. Демет е близка с брат си Демир - първото дете на създателя на ДПС. Той успя за три години да се ожени и разведе с Памела, която му роди две деца - единствените засега внучета на Ахмед Доган. Адмир е роден на 13 декември 2018 г., а сестра му Ноел през март 2021 г. Красавицата Памела е дъщеря на спортния мениджър на Карлос Насар - Николай Жейнов. Тя публично се отрече от съпруга си, след като разбрала, че той й кръшка, пише AhotArena.