Иван Христанов и последващи разговори със заместник-министър Ивана Мурджева и екипа ѝ, стана ясно, че държавата ще отдели 2,7 милиона евро за ограничаване на вредителя "черна златка“. Средствата ще бъдат насочени чрез разширяване на помощта за пролетните пръскания и целят подпомагане на земеделските производители в борбата с един от най-опасните вредители за овощарството в България. Очаква се приемът на заявления да започне във втората половина на април.
Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ) припомня, че години наред настоява за целенасочена финансова подкрепа за справяне с "черна златка“, която нанася сериозни щети върху овощните насаждения. Камарата посочва, че предоставените средства са част от удължения бюджет, тъй като държавният бюджет за 2026 г. все още не е приет.
"Това е правилна стъпка, но далеч не достатъчна. Необходими са устойчиви и дългосрочни мерки, за да се гарантира оцеляването на сектора“, заявяват от БКПЗ.
След приемането на държавния бюджет за 2026 г. организацията ще настоява за значително увеличение на средствата и за изработване на цялостна стратегия за справяне с вредителя.
БКПЗ алармира, че ситуацията с "черна златка“ достига критични размери. Постъпват сигнали от производители в цялата страна за сериозни загуби и принудително изкореняване на овощни градини. Камарата ще продължи да защитава интересите на българските производители и да настоява за бързи и ефективни решения за опазване на родното производство.
Нахален Жълтур
преди 2 ч. и 51 мин.
Тя Русата златка е по-вредна бе, Черната поне спортува.
