Дънди: Бях по-щастлив, когато бях дебел
Екстремният студентски живот в София Спомените му от Студентски град включват поредица от абсурдни ситуации – от инциденти с парти грил в общежитието до спане в асансьори. По думите на актьора, на 20-годишна възраст най-голямата му мечта е била чисто битова: да притежава собствена пералня.
Един от най-неочакваните моменти в кариерата му е свързан с неговия учител Стефан Данаилов. След премиерно представление Ламбо му подарява счупен стол – жест, който на пръв поглед изглежда странен, но носи своя специфичен контекст в отношенията между преподавател и ученик.
Актьорът споделя с чувство за хумор как физическата му трансформация е повлияла на неговата заетост. Като по-пълен е имал по-малка конкуренция за специфични роли в реклами и международни продукции.
След отслабването признава, че битката за роли е станала много по-ожесточена.
Дънди чистосърдечно заявява, че в периода, в който е бил по-пълен, се е чувствал по-щастлив.
В емоционален план Даниел Пеев говори с признателност за своята партньорка, която също е артист и хореограф. Той я описва като изключително зряла и грижовна личност, която му оказва пълна подкрепа в натовареното ежедневие.
