Драго Чая от 130 кг вече с 50 кг надолу
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:25Коментари (0)39
Телевизионният водещ Драгомир Драганов разкри в студиото на "Преди обед“ как е свалил цели 50 килограма, преобразил е своята външност и не само – той е преминал и през емоционална и духовна трансформация. От човек, тежащ 130 килограма, днес Драганов е успял да редуцира теглото си до 80 килограма.

"С 50 килограма по-малко и с 6 години по-щастлив, защото изминалите 6 години бяха трудни за мен, посветени на една романтична в началото, красива по-късно, трудно през всичкото време връзка, в която постепенно моето аз се рушеше. Хората виждаха как аз трупам килограми, наистина се бях отпуснал и бях прекалил, тежейки 130 килограма“, разказа водещият.

На своя 54-и рожден ден, който е през януари месец, обичаният тв водещ решава да си подари операция. Идеята идва от неговата най-близка приятелка Марина Вълканова, която претърпява същата интервенция по-рано, а той се възхищава на резултатите, които постига тя, как започва да изглежда и да се храни.

"И когато безмилостно дойдоха моите 54, реших, че моят подарък за рождения ми ден ще бъде решението да вляза в болница и да посрещна 55-ия си рожден ден с това най-после да се погледна в огледалото и да разбера, че аз съм този, който съм“, разказа Драганов пред Венета Райкова.

54-годишният Драго Чая, както е по-известен тв водещият, тежал 130 килограма преди операцията и имал сериозни здравословни проблеми, породени от наднорменото тегло – със сърцето, ставите, "краката ми се подуваха“.

"Да, промяната е драстична, но никога не съм си представял, че тя ще засяга толкова много хора, защото тя реално засяга само и единствено мен“, коментира още Драгомир Драганов, който отправи важно послание към всички – да спрат да се интересуват от чуждото щастие и да използват времето, за да прекарат ценни мигове със своите близки.

