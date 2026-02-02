Драго Драганов, който на 22 януари чукна 55 години, отбеляза личния си празник в баровски столичен ресторант само с малка група най-близки приятели. Те му подарили торта и цялата компания си позволила по едно парче, но Драго Чая с усмивка и шеги отказал сладкото изкушение. Това съобщиха пред "Уикенд" наблюдателни посетители в заведението.Миналата година на рождения си ден той си пожелал да посрещне 55-годишнината си с нова визия. С бариатрична операция в Турция Чая свали космическите 50 кила от внушителните си телеса. Със същата интервенция и Герасим Георгиев-Геро премина от супертежка в категория "чироз". Преди операцията 130-килограмовият Драго се беше налял като сумист. Зрителите се кръстеха пред екрана и се питаха какво е станало с милото момче, което между 2000 и 2007 г. водеше култовото предаване "Чай".Сега Драганов се радва на новата си стройна фигура и не ще да чуе за торта и тестени изделия дори на собствения си рожден ден. С перфектната му слаба визия всеки костюм и нова дрешка му лепват като на манекен. Но част от зрителите са притеснени – лицето на тв звездата изглежда някак уморено и състарено. Същият ефект се наблюдава и при Геро. Това се дължи на рязкото отслабване, защото вече няма мазнинки, които да опъват бръчките.Но Драго има и други дертове, заради които е угрижен. След кратка романтична връзка, той отново е сам. Драго не обича да говори за любовния си живот, но е споделял, че е много "обсебващ" и това плаши партньорите му. А навръх рождения си ден призна пред Гала, че харчи като богаташко синче в "Дисниленд" и често остава без пукнато евро."Никак лесно не спестявам пари, харча до последна стотинка. Много често ми се налага да взимам пари назаем от приятели, за да изкарам до следващ хонорар. В края на миналата година си казах, че през 2026 г. трябва да направя някаква промяна", призна Драганов. Да е по-пестелив е новото му пожелание за личния му празник. До него стигнал, след като заради "широките си пръсти" за малко не изтървал събитие, което не пропуска повече от 15 години – Международния цирков фестивал в Монте Карло. Явно Чая все пак е намерил сумата, която му била нужна, защото в социалните мрежи той се похвали със снимки от прекрасното Монако, пише HotArena.