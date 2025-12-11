Телевизионният водещ Драго Драганов рядко посяга към най-личните теми, но този път го направи – и думите му прозвучаха като изповед, която хем разчувства, хем оставя горчив вкус, пише Intrigi.bg.В откровен разговор Драго признава нещо, което явно носи дълбоко в себе си: просто е изпуснал момента да стане баща. Без драматизъм, но с тъга, която не може да бъде скрита."Пропуснах момента да стана баща“, казва Чая и допълва, че за него истинското семейство е немислимо без наследник – онова "продължение“, което да осмисли годините и труда. Думи, които режат направо:"На 55 можех да имам 30-годишен син или дъщеря… но нямам.“Признание, което мнозина не очакваха от вечно усмихнатия водещ.Въпреки липсата на деца, Драго категорично подчертава – сам не е. До себе си има човек, който му дава спокойствие, любов и стабилност. "Имам щастлив личен живот. Прекрасни отношения, които ме карат очите ми да блестят“, казва той. И допълва загадъчно: "Щастието обича тишината.“А когато разговорът стига до евентуални угризения, Драго не се крие зад клишета. Приема съдбата си такава, каквато е – с усмивка, самоирония и зрялост."Нищо не ме тормози. Даже и килограмите вече не ме тормозят“, шегува се той. И уточнява, че човек може да променя посоката, но има неща, които просто са предначертани.Една изповед, която показва другия Драго – този зад камерата, без маска, без филтър… и с една тиха, човешка болка, която все пак носи със себе си.