ЗАРЕЖДАНЕ...
Драго Чая: Можех да имам 30-годишен син или дъщеря
©
В откровен разговор Драго признава нещо, което явно носи дълбоко в себе си: просто е изпуснал момента да стане баща. Без драматизъм, но с тъга, която не може да бъде скрита.
"Пропуснах момента да стана баща“, казва Чая и допълва, че за него истинското семейство е немислимо без наследник – онова "продължение“, което да осмисли годините и труда. Думи, които режат направо:
"На 55 можех да имам 30-годишен син или дъщеря… но нямам.“
Признание, което мнозина не очакваха от вечно усмихнатия водещ.
Въпреки липсата на деца, Драго категорично подчертава – сам не е. До себе си има човек, който му дава спокойствие, любов и стабилност. "Имам щастлив личен живот. Прекрасни отношения, които ме карат очите ми да блестят“, казва той. И допълва загадъчно: "Щастието обича тишината.“
А когато разговорът стига до евентуални угризения, Драго не се крие зад клишета. Приема съдбата си такава, каквато е – с усмивка, самоирония и зрялост.
"Нищо не ме тормози. Даже и килограмите вече не ме тормозят“, шегува се той. И уточнява, че човек може да променя посоката, но има неща, които просто са предначертани.
Една изповед, която показва другия Драго – този зад камерата, без маска, без филтър… и с една тиха, човешка болка, която все пак носи със себе си.
Още по темата
/
Алекс Сърчаджиева: Един господин много мило ми предложи къща, да живеем заедно и, ако преценя, да взема и детето
16:50
Дениз страда по Виктор
10.12
Още от категорията
/
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината
11:14
Знаехте ли, че евробанкнотите са от памук, а монетите от 2 евро отбелязват 388 исторически събития
09:32
"Чисто, без огън и дим": Жители на Хасково и района се включиха в обучения за по-безопасна и чиста околна среда
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Георги Илийчовски: Всеки човек има миниатюрни частици в тялото си...
14:05 / 09.12.2025
Ускорен пулс: Защо се случва и кога е сигнал, че тялото ни предуп...
21:57 / 08.12.2025
Обявиха номинациите за "Златен глобус" 2026: Пълен списък на номи...
18:47 / 08.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.